Uzmanlardan güçlü temizlik için beyaz sirke önerisi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- DOĞAL, fermente bir ürün olan sirkenin kullanım alanları giderek artıyor. Sirkenin yemekten temizliğe, leke çıkarıcıdan detoksa kadar çok yaygın olarak kullanılabileceğini söyleyen gıda mühendisi Görkem Kıllı, özellikle temizlikte herhangi bir kalıntı bırakmaması nedeniyle beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti.

Geçmişten günümüze evlerden eksik edilmeyen sirke, gıdaların korunmasının dışında farklı alanlarda da değerlendiriliyor. Daha önce elma, üzüm sirkesi olarak mutfaklarda bulunan sirke, beyaz sirke adıyla ambalajlanarak temizlikte de aranan ürünlerden biri haline geldi. Sağlıklı yaşama önem verenlerin herhangi bir kalıntı bırakmaması nedeniyle temizliği sirkeyle yaptığını ifade eden İzmir'deki gıda mühendisi Görkem Kıllı, sirkenin temizleme gücünün, içerisindeki sirke asitinden geldiğini vurguladı. Ev kadınlarının sirkeyi sıklıkla turşu yapımında ve marinelerde kullandığını anlatan Görkem Kıllı, "Sirke doğal fermente bir üründür. Fermantasyon sonucunda sirke asiti meydana gelir. Bunun konsantrasyonuna göre temizlikteki etkisi de değişkenlik gösterir. Yani sirkenin temizlikteki gücü içerisindeki sirke asitinden geliyor. Çaydanlık ve su ısıtıcıların içindeki kireçlerin çözümünde, mutfaktaki tezgahların ve tüm yüzeylerin temizlenmesinde sirke kullanılabilir. Tahta kaşıklar daha çok deterjan çektiği için bulaşık makinesine atılmaktan çekinilir. Tahta yüzeylerin temizlenmesinde de sirke kullanılabilir. Bebek sahibi olan aileler, malzemelerin değdiği tüm yüzeyler gibi mama sandalyesi temizliğinde de sirke kullanabilir" dedi.