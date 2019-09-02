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Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Uzun süreli kabızlık çekiyorsanız, dışkınızda kan görüyorsanız, ağrı ve kaşıntı varsa siz de hemoroid yada halk diliyle basur olabilirsiniz” dedi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, hemoroidin yada halk dilinde bilinen adıyla basurun, insanlarda zaman zaman ortaya çıkan yaygın bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Küçük ama ağrısının büyük olan bu sağlık sorununun kalın bağırsaktan sonra gelen ve dışkılamanın gerçekleştiği anüste olan damarlarda görülen problem olduğunu ifade eden Ocak, “Makat etrafındaki toplardamar yumağının gevşemesi ve meme şeklinde dışarı doğru sarkmasında yaşanan bu sağlık sorunu bazı belirtiler gösterir. Kabızlık, dışkılamada kan, dışkılama organında şişkinlik, ağrı ve kaşıntı gibi belirtiler hemoroid habercisidir. Ailenizde daha önce hemoroid problemi yaşamış bireyler varsa hemoroid olma ihtimali yüksek olur. Acılı ve baharatlı gıdalar dışkılama sırasında yanma ve tahrişe yol açtığından bu gıdaları bolca tüketiyorsanız hemoroid olma riskiniz de daha yüksektir. Hemoroide en çok kabızlık nedeniyle ıkınmalar sebep olur. Bununla birlikte, makattaki basınç, tuvalette uzun süre kalmak, gebelik, doğum yapmak, acı ve baharatlı besinleri aşırı tüketmek, aşırı kilo, kronik kabızlık, bağırsakta görülen hastalıklar, at binmek, bisiklet sürmek, alkol kullanımı, bazı spor aktiviteleri yapmak (ağırlık kaldırmak), uzun süre oturarak çalışma, kronik öksürük, kalın bağırsak kanseri ve yaşlanma gibi faktörler de hemoroide yol açar. Özellikle bayanlar utandıklarından dolayı doktora gitmek istemiyorlar. Bunun yanı sıra kulaktan dolma bilgiler ile tedavi yöntemi deniyorlar. Bu da bazı durumlarda kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunun için mutlaka bir uzman doktor tarafından verilen tedavi yöntemine başvurmalıdırlar” dedi.

“Kısa sürede tedavi edilebilir”
Hemoroid tedavisinde öncelikle kamera vasıtasıyla (rektosigmoidoskopi) muayene edildiğini ifade eden Ocak, “Muayenenin ardından kesin tanı konur. İlaç tedavisinin dışında cerrahi bir işlem geriyorsa, günübirlik bir işlem olan lazer teknolojisi ile ağrısız ve kolay bir tedavi uygulayarak, bu sağlık sorunundan kısa bir sürede tedavi edilmektedir” diye konuştu.

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