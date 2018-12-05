Uzmanlardan hızlı kilo verdiren popüler diyetlere uyarı

Besler, diyetin kişiye özgü olması gerektiğini ancak vücut ağırlığında azalmayı sağlayacak hızlı ve mükemmel diyet arayışına gidildiğini anlattı. Besler, bunu vadeden diyetlerin de çoğu zaman sorgulamadan ve bir uzmana danışmadan uygulanan ve "gelip geçici" diye tanımladığı popüler diyetler olduğunu ifade etti.

İSTANBUL (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Beslenmede yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman bilim insanları, kısa sürede hızlı kilo kaybı vadeden diyetlerin "gelip geçici" olarak nitelendirilen "popüler diyetler" grubunda yer aldığını ve bunların kalıcı kilo kaybı sağlamadığı uyarısında bulundu.

"Üç gün aç kalındığında idrarda muazzam bir protein atılımı ile karşılaşılabilir, ancak daha sonra bu atım yavaşlar. Niye? Çünkü, kasın yıkılmaması lazım. Kas yıkımı olduğunda ise organizma hızlı bir şekilde ölüme doğru ilerler. Dolayısıyla, bir süre sonra metabolizma adaptasyon sağlayarak, yine eskisi gibi normalleşmeye başlar. Yani azla yetiniyor, enerjisini azaltıyor.

Popüler diyetlerde sağlıklı beslenmeden uzaklaşıldığını vurgulayan Besler, bunun kişinin sağlığının bozulmasına neden olduğunu, sıkıntıların uzun vadede kendini göstermeye başlayacağını söyledi. Popüler diyetlerle ciddi vitamin eksikliklerinin görülebileceğinin altını çizen Besler, şunları kaydetti:

Gelip geçici diyetlerin hepsi, birçok otoriteyle zıtlık göstermektedir ve o uzmanların önerileriyle uyuşmamaktadır. Eğer söz konusu diyette ayda 2-4 kilonun ötesinde vücut ağırlığı kaybı öneriliyorsa dikkatli olunmalı. Çünkü, bu bir gelip geçici popüler diyettir. Bazı besinlerin seçimini kısıtlıyorsa ya da tamamen ortadan kaldırıyorsa sunumunda genellikle ünlü kişiler kullanılıyorsa yine dikkatli olunmalıdır. Çünkü, bu da sağlık için uygun olmayan bir diyettir."

- Diyette önerilen gıda takviyesine dikkat

Birçok popüler diyetin arkasında önerilen bir de gıda takviyesinin yer alabileceğini alabileceğine işaret eden Besler, bunun sağlığın korunmasından çok ticari bir kazanımın göstergesi olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Besler, sağlıklı bir diyetin kişinin beslenme alışkanlığının değiştirilmesi esasına dayanmaması gerektiğine de dikkati çekerek, "Bir kişi, brokoli yemiyorsa o kişiye brokoli bulunan diyet vermek ne derece doğru olabilir. Çünkü, devamlılık olmaz, kişi bir süre sonra bırakır. Bunun yerine, kişinin sevmekten hoşlandığı yiyeceklerle yola çıkarak bir program hazırlanmalı." dedi.