Uzmanlardan ikinci korona dalgası uyarısı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla alınan tedbirler pek çok ülkede kademeli olarak kaldırılıyor veya gevşetiliyor. Uzmanlar hem tedbirlerin esnetilmesi hem de yaklaşan tatil sezonu dikkate alındığında koronavirüs vakalarında yeniden bir artış yaşanabileceğini belirterek, uyarıda bulunuyor.

Marburg Üniversitesi öğretim üyesi, epidemi ve sağlık araştırmaları uzmanı Prof. Max Geraedts, halihazırda kaydedilen vaka sayılarının iyi olduğunu, ancak insanların tekrar birbirine çok yaklaştığı ortamlarda bir araya gelmesiyle bu durumun hızla değişeceğini belirterek, ikinci bir dalga yaşanabileceği uyarsında bulundu. Özellikle tatil döneminin virüsün daha geniş şekilde yayılması riskini beraberinde getirdiğini vurgulayan Max Geraedts, şimdiye kadar virüsün görece az etkili olduğu yerlerde de geniş şekilde yayılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Leipniz Enstitüsü Epidemi ve Tedbir Araştırmaları bölümü öğretim üyesi Prof.Hajo Zeeb de şimdiye kadar yapılan araştırmaların halkın çok küçük bir kısmının virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koyduğunu hatırlatıp, Sars-CoV-2’nin ortamını bulduğunda yeniden hızlıca yayılmasının mümkün olacağını söyledi. Bremenli uzman, buna rağmen halihazırda hem Almanya hem de Akdeniz ülkelerinde rakamların azaldığını ifade etti.