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Uzmanlardan ikinci korona dalgası uyarısı

24.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Uzmanlar, bir yandan koronavirüs ile mücadele amacıyla alınan tedbirler esnetilirken diğer yandan da yaz tatili dönemi yaklaşırken Sars-CoV-2 vakalarında ikinci bir dalga yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlardan ikinci korona dalgası uyarısı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla alınan tedbirler pek çok ülkede kademeli olarak kaldırılıyor veya gevşetiliyor. Uzmanlar hem tedbirlerin esnetilmesi hem de yaklaşan tatil sezonu dikkate alındığında koronavirüs vakalarında yeniden bir artış yaşanabileceğini belirterek, uyarıda bulunuyor.

Marburg Üniversitesi öğretim üyesi, epidemi ve sağlık araştırmaları uzmanı Prof. Max Geraedts, halihazırda kaydedilen vaka sayılarının iyi olduğunu, ancak insanların tekrar birbirine çok yaklaştığı ortamlarda bir araya gelmesiyle bu durumun hızla değişeceğini belirterek, ikinci bir dalga yaşanabileceği uyarsında bulundu. Özellikle tatil döneminin virüsün daha geniş şekilde yayılması riskini beraberinde getirdiğini vurgulayan Max Geraedts, şimdiye kadar virüsün görece az etkili olduğu yerlerde de geniş şekilde yayılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Leipniz Enstitüsü Epidemi ve Tedbir Araştırmaları bölümü öğretim üyesi Prof.Hajo Zeeb de şimdiye kadar yapılan araştırmaların halkın çok küçük bir kısmının virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koyduğunu hatırlatıp, Sars-CoV-2’nin ortamını bulduğunda yeniden hızlıca yayılmasının mümkün olacağını söyledi. Bremenli uzman, buna rağmen halihazırda hem Almanya hem de Akdeniz ülkelerinde rakamların azaldığını ifade etti.

DSÖ de paralel salgınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürlüğü de geçen hafta ikinci bir koronavirüs dalgası yaşanabileceğine dikkat çekerek, Avrupa'nın buna hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Pek çok ülkede koronavirüs ile mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi üzerine endişesini dile getiren DSÖ Avrupa Bölge Müdürlüğü Direktörü Hans Kluge, hatta çifte salgınlar yaşanabileceği yönünde uyardı. Kluge, ikinci bir COVID-19 salgınının grip veya kızamık salgınıyla paralel görülebileceğini ileri sürdü. Hans Kluge, hastanelerin koronavirüs ile mücadele amacıyla kapasitelerini artırmaya ağırlık verdiğini, pek çok yerde çocukların düzenli aşılarının yapılamadığını belirtip, bu nedenle Sars-CoV-2'nin başka bir salgınla kesişebileme ihtimaline dikkat çekti. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde vaka sayıları azalsa da bunun pandeminin sonu yaklaşıyor şeklinde yorumlanamayacağını vurguladı.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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