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Uzmanlardan J&J Aşısına İlave Doz Önerisi

15.10.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FDA’in aşılardan sorumlu bağımsız danışmanları, Johnson & Johnson’ın tek dozluk Corona virüsü aşısının daha etkili olması için ikinci dozunun uygulanmasını önerdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aşılardan sorumlu bağımsız danışmanları, Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk Corona virüsü aşısının daha etkili olması için ikinci dozunun uygulanmasını önerdi.

Uzman danışmanlar, Amerikan firması J&J’in aşısını olan 18 yaş ve üstü bireylerin, ilk dozdan en az iki ay sonra ikinci dozu olabileceğini söyledi.

FDA yönetimi, her ne kadar danışman grupların önerilerine uymak zorunda olmasa da çoğunlukla sunulan bu öneriler çerçevesinde karar alıyor.

Bağımsız Danışmanlar Kurulu’nda, elçi RNA teknolojisine dayalı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarına kıyasla J&J aşısının bireylerde daha az antikor üretimi sağladığı hususu da gündeme geldi. Bu bilgi ışığında, J&J aşısı olan herkesin, tam doz aşı olmuş sayılabilmesi için ikinci dozu olması gerekip gerekmediği sorusuna yanıt veren epidemiyolog Dr. Arnold Monto, “Ortada toplum sağlığını etkileyen bir durum var. J&J aşısı olanlarda, aşının etkisinin elçi RNA aşılarına kıyasla daha az olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de buna karşı bir an önce adım atmak zorundayız” dedi.

FDA yönetiminin ek J&J aşısı önerisine onay vermesi durumunda, kimlerin ikinci doz J&J aşısı olabileceğini ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) belirleyecek.

CDC danışmanlarının konuyu gelecek hafta ele alması planlanıyor.

FDA’in danışman kurulu Perşembe günü de iki doz Moderna aşısı olan 65 yaş üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı olanların takviye doz alabileceğine oybirliğiyle karar verdi.

Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıya takviye doz onayıysa geçen ay verilmişti.

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