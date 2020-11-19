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Uzmanlardan kağıt bardak uyarısı! Sıcak su değdiği anda...

19.11.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Uzmanlardan kağıt bardak uyarısı! Sıcak su değdiği anda...

Sıcak içecekler için tercih edilen kağıt bardaklarla ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, sıcak sula temas eden kağıt bardaklarda yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığını bildirdi. News Medical Science'ın yayınladığı habere göre bu bilgi Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma sonucunda tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

3 BARDAKTA 75 BİN MİKROPLASTİK PARÇACIK YUTULUYOR

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

AA


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