Uzmanlardan kırmızı et uyarısı

Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Hilal Mutlu, Kurban Bayramı’nda et tüketimi hakkında bilgilendirmede bulundu. Kurban Bayramı’nın olmazsa olmasının kırmızı et olduğunu ifade eden Mutlu, “Kırmızı ete günlük beslenmemizde yer versek de önemli olan porsiyon kontrolüdür. Doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olmasından dolayı kronik hastalığı olanların 2 öğünde de yüksek miktarda kırmızı et alması sakıncalıdır. Etin miktarı kadar nasıl pişirildiği de çok önemlidir. Öncelik haşlama olmak kaydıyla fırında ve ızgara şeklinde pişirilmeli, kızartma ve kavurmadan olabildiğince kaçılmalıdır. Et kendi yağında ve kısık ateşte pişmelidir. Ette C ve E vitamini olmadığı için sebzelerle tüketilmesi etin içindeki demirin emilimini ve etin biyorarlılığını arttırır” dedi.