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Uzmanlardan klima uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, klima kullanışına ilişkin, “Aşırı soğuk ve kuru havaya sürekli maruz kalınması, ani ısı değişiklikleri kişinin vücut direncinin düşmesine ve kolaylıkla üst solunum yolu hastalıklarına hatta zatürreye kadar giden akciğer hastalıklarına yakalanılmasına neden olur” dedi.
Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, klimaya bağlı hastalıklar, korunma yolları ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Klimaya bağlı hastalıkların klimanın 2 etkisine bağlı olarak geliştiğini aktaran Uzm. Dr. Bilgin, “Birincisi, klimanın fiziksel etkisine bağlıdır. Bu etki klimanın ortamı aşırı soğutmasına bağlı etkidir. Burada ani ısı değişikliklerine bağlı olarak hastalık ortaya çıkar. Aşırı soğuk ve kuru havaya sürekli maruz kalınması, ani ısı değişiklikleri kişinin vücut direncinin düşmesine ve kolaylıkla üst solunum yolu hastalıklarına hatta zatürreye kadar giden akciğer hastalıklarına yakalanılmasına neden olur. Ayrıca klimaların üflediği soğuk havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkiler. Ödem ve yüz felci yapar. Kas ağrılarına, kas tutulmalarına neden olabilir. İkinci etkisi de klimanın rezervuar etkisine bağlıdır. Temizliği ve bakımı her yıl iyi yapılmayan klimaların filtre sistemlerinde uygun nem ve ısıda birtakım bakteriler birikir, çoğalırlar ve ortam havasına dağılırlar. Bu bakterilerin solunması ile ölümle de sonuçlanabilen hastalıklara neden olmaktadır” dedi.

“Ortam için en ideal sıcaklık 25 derecedir”
Klimanın zararlarından nasıl korunulması gerektiğini de anlatan Uzm. Dr. Bilgin, “Klimaların bakım ve temizliği her yıl yapılmalıdır. Bakteri filtresi kullanılmalıdır. Ortam için en ideal sıcaklık 25 derecedir. Ortamın aşırı soğutulmamasına dikkat edilmelidir. Klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Klima ve sulardan düzenli örnekler alınıp düzenli aralıklar ile laboratuvarda incelenmelidir” diye konuştu.

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