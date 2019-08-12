Uzmanlardan kopya sitelerle dolandırıcılık uyarısı

Kişisel verileri barındıran bazı finansal işlemler yapılmak istenildiğinde arama motorlarının kullanılmaması gerektiğini kaydeden Durankaya, "İnternet gezgininin adres çubuğuna yapacağımız işlemle ilgili adresleri yazmalı, herhangi bir sitede bulunan linki kullanarak ilgili siteye erişim sağlıyorsak adresin doğruluğunu mutlaka kontrol etmeliyiz. Örneğin ÖSYM'den sınav sonucu sorgulayacaksak, ' http://www.osym.gov.tr ' adresine gittiğimizden emin olmalıyız." uyarısını yaptı.

Bilişimciler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Durankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden sınav sonuçları, sağlık bilgileri sorgulama, bankacılık işlemleri ve alışveriş yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Uzmanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), E-Devlet Kapısı ve bazı özel bankalar gibi önemli kurumların sitelerinin birebir kopyasını hazırlayan bilgisayar korsanlarının, şüpheli linkler vasıtasıyla ulaştıkları sayfalara dikkatsizlik sonucu kişisel bilgilerini giren vatandaşları dolandırdığı uyarısında bulundu.

"Adres çubuğuna yazılan site adındaki karakter ve uzantısı ile iletişim bilgileri kontrol edilmeli. Örneğin sahte sitelerde genellikle adres ve telefon bilgileri bulunmaz. Bulunuyorsa da cep telefonu veya basit bir mesaj gönderme formu bulunur. Ayrıca, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya sitesinde uzun bağlantılı adresler (URL) yerine 'TinyURL. Bit.ly' şeklinde kısaltılmışları kullanılmaktadır. Kısaltılmış URL'ler gerçekleri sakladığı için bunlara tıklandığında yönlendirilen adresteki bilgileri kontrol ederek, sitenin sahte olup olmadığını anlayabiliriz."

Sertifikası olmayan sitelere asla kişisel bilgilerin girilmemesi ve alışveriş yapılmamasını tavsiye eden Durankaya, şöyle devam etti:

Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise siber dolandırıcıların yaygın olarak çok tıklanan bir internet sitesinin adres uzantısına benzer bir bağlantı ürettiklerini ve bu bağlantıların ilk bakışta gerçeğinden ayırt edilemediğini anlattı.

Coşkun, "Örneğin, kurumun doğru uzantısı 'www.osym.gov.tr' iken, siber dolandırıcıların ürettiği uzantı ise 'www.osymm.co' veya 'osyym.com' oluyor. Burada siber dolandırıcılar, sınav sonuç ekranına bilgilerini giren kişinin heyecanı ve bu heyecanın tetiklediği dikkatsizliği kullanıyor." diye konuştu.

Kopya bağlantı uzantısında açılan sınav sonuç ekranına özel bilgilerini girenlerin karşılaşacağı bazı tehditler olduğunu ve kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğini dile getiren Coşkun, "Şüpheli linke tıklayarak, sahte siteyi açan kişinin kimlik numarası kısa süre içinde siber dolandırıcıların eline geçer. Bu da o kişinin adına banka, kredi kartı ve banka kredileri alınmasına, şirketler kurulmasına ve faturalı cep telefonu hatları açılmasına neden olabilir. Dolayısıyla, hukuksal açıdan birçok sorunla karşılaşabilir. Siber dolandırıcıların eline geçen ÖSYM şifresi ile kişinin sisteminde bulunan özel bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir." değerlendirmesini yaptı.