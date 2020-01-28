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Uzmanlardan koronavirüs açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar: - "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe gerek olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı da Çin'den yapılan doğrudan, aktarmalı seyahatlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri almaktadır" - EKMUD Başkanı Prof. Dr. Hürrem Bodur: - "Koronavirüs açısından Türkiye'de tespit edilmiş vaka yok. Türkiye dışarıdan gelebilecek vakaları takip etmek için gerekli önlemleri aldı. Panik olacak bir durum yok" - Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay: - "Virüs, soğuk algınlığı dışında altta yatan hastalığı olan akciğerde kronik hastalığı olanlarda, diyabetlerde, immün yetmezliği olanlarda, kalp hastalarında, kronik böbrek hastalığı gibi gruplarda ciddi seyredebiliyor. Onun dışında kendi kendine basit istirahatle iyileşebilen bir enfeksiyona neden olabilen bir virüs"

İSTANBUL (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT - Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) üyeleri, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Çin'in Vuhan eyaletinde tespit edilen koronavirüsün solunum yolu hastalığı salgını olarak tanımlanan bir virüs olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim ve İdari Sorumlusu olan Ağalar, koronavirüs konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe gerek olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı da Çin'den yapılan doğrudan, aktarmalı seyahatlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri, gerekli ve yeterli olarak almaktadır." uyarısını yaptı.

Bilimsel olmayan, resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ağalar, şunları kaydetti:

"Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için riskli kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmaması, kalabalık ortamlarda bulunması gerekiyorsa da cerrahi maske kullanmaları, el hijyenine dikkat etmeleri, solunum yolu semptomları olan hastalarla yakın temasta bulunmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz."

Ağalar, Aksaray'da koronavirüse karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin de kontrol amaçlı tetkik edildiğini söyledi.

- "Türkiye'de koronavirüs vakası yok"

EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hürrem Bodur da Türkiye'de tespit edilmiş hiçbir koronavirüs vakası olmadığını vurgulayarak, "Koronavirüsleri daha önce SARS diye çıktı, Çin'de yayıldı. Çin'in Vuhan eyaletinde deniz ürünleriyle ilgili bir pazarla teması olan insanlarda çıktı. Bugüne kadar Çin dışında 10 ülkede daha görüldü ama bunların hepsinin orayla bir epidemolojik, seyahat ilişkisi var. Oraya giden insanlarda görüldü." diye konuştu

Bodur, koronavirüste ateş, öksürük, vücut ağrısı, solunum sıkıntısı semptomlarının görüldüğünü hatırlattı.

Ülkelerin çeşitli tedbirler aldığını dile getiren Bodur, şunları kaydetti:

"Benzer semptomları olan hastaların Vuhan ile seyahat ilişkisi varsa taranmaya başladı. Dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de o bölgeden gelen uçaklarda özellikle termal kameralarla girişte ateş açısından taranıyor. Ateşi olanlar 'koronavirüs mü?' diye tetkik ediliyor. Basına yansıyan olgular oldu. Bunların hiçbirinde koronavirüs enfeksiyonu çıkmadı. Bu tedbirler devam ediyor. Çin ile direkt bağlantılı veya farklı bir ülke üzerinden Türkiye'ye girse taranmaya devam ediyor."

Bodur, mevsim itibarıyla gribal enfeksiyon ve nezlenin çok görüldüğünü, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

Koronavirüsün de benzer semptomlar verdiğini dile getiren Bodur, "Kapadokya bölgesinde birkaç ay önce Çin'den gelen insanlar çalışıyor. Bir tanesi ateşlenmiş, 'Bu koronavirüs mü?' diye büyük bir panik yaşandı. Bütün Çinlilerde bunun olması söz konusu değil. Önemli olan o bölgeyle ilişkisi var mı yok mu? Bunun takip edilmesi lazım. Koronavirüs açısından Türkiye'de tespit edilmiş vaka yok. Türkiye dışarıdan gelebilecek vakaları takip etmek için gerekli önlemleri aldı. Panik olacak bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Bodur, koronavirüste 2 binden fazla vakanın olduğunu 80'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

- "Basit istirahatle iyileşebilen bir virüs"

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, koronavirüslerin solunum yollarında enfeksiyon yapan, soğuk algınlığı olarak bilinen virüs grubunda olduğunu söyledi.

EKMUD'da Eğitim Yeterlilik Kurul Başkanı olan Prof. Dr. Karabay, koronavirüsün basit bir soğuk algınlığı virüsü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yılki virüsün daha önceki virüslerden pek bir farkı yok sadece bizim algımız bu virüsün üzerine hedeflendi, odaklandı. Bu nedenle duyarlılık daha fazla ancak bu virüsler yaklaşık olarak bin kişiyi tutsa 20-25 insanda ciddi yoğun bakım gerektirecek hastalık yapıyor. Birçok insanı basit soğuk algınlığı enfeksiyonunun sonlanmasıyla sonuçlanıyor. Virüs, soğuk algınlığı dışında altta yatan hastalığı olan akciğerde kronik hastalığı olanlarda, diyabetlerde, immün yetmezliği olanlarda, kalp hastalarında, kronik böbrek hastalığı gibi gruplarda ciddi seyredebiliyor. Onun dışında kendi kendine basit istirahatle iyileşebilen bir enfeksiyona neden olabilen bir virüs. Kendi kendine veya hiç semptomsuz bu hastalığı geçirenler de var. Bu virüsün, çok büyük korkuya, çok büyük paniğe neden olabilecek bir özelliği şu an gözükmüyor."

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corona virüsü EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Ağalar Prof. Dr. Hürrem Bodur Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık

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