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Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Afrika'da hayatını kaybedenlerin yüzde 18'i...

13.11.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Uzmanlardan koronavirüs uyarısı: Afrika'da hayatını kaybedenlerin yüzde 18'i...

Dünyayı sarsmaya devam eden koronavirüs (covid-19) ile ilgili yayınlanan yeni araştırma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyuruldu. DSÖ, Afrika'da covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 18'inin diyabet hastası olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, 14 Kasım Diyabet Günü öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Afrika'da birçok kişinin diyabet olup olmadığı bilinmiyor. Diyabet olan kişiler Kovid-19'a yakalanırsa iki katı daha fazla etkileniyor." dedi.

Moeti, Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık yüzde 18'ini diyabet sorunu olanların oluşturduğunu bildirdi.

Afrika'da diyabet rahatsızlıklarının arttığına dikkati çeken Moeti, bu nedenle erken teşhis ve tedavi yoluyla korunmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aşarken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 46 bin 262'ye ulaştı.

AA

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