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Uzmanlardan ’kötü karne getiren çocukları dinleyin’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:18 | Son Güncelleme

Yaklaşık 17 milyon 750 bin öğrenci hem karnelerini almanın hem de yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşıyor.

Yaklaşık 17 milyon 750 bin öğrenci hem karnelerini almanın hem de yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Elektronik veli bilgilendirme sistemini kullanan ebeveynler için eve gelecek karnenin çok da sürpriz olmayacağına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, "Karne; yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Karnenin görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersiz notlara sahip bir öğrencinin gerekçeleri iyi dinlenmeli ve iyi anlaşılmalı" dedi.
15 gün sürecek yarıyıl tatili öncesi velilere önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, yarıyıl tatiline bir dönem bitişi ve diğer döneme hazırlık olarak bakmak gerekeceğini ifade etti. Karnenin yalnızca sayısal değer olarak görmemek gerektiğine vurgu yapan Başaran, "Bu nedenle karnede notlar ne kadar kötü olursa olsun öncelikle öğrenciden bunun nedenlerini anlatmasını beklemek daha doğru olacaktır; çünkü mutlaka bir gerekçesi olacaktır. Yani bırakın öncelikle durumu kendisi yorumlasın. Öte yandan veliler de öğretmen tarafından doldurulan görüşler kısmına dikkat etmeli; ancak bunlar da standart ve hemen hemen aynı olan görüşlerden oluşmamalı. Görüşler, başarı veya başarısızlıktan öte öğrencinin kişisel gelişimi hakkında bilgi vermeli. Kısacası görüşler notlar dizisinden daha yoğun ve açıklayıcı olmalı" bilgisini verdi.
Her çocuğun başarısını kendi içinde değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Başaran, öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi. Yarıyıl tatilinde yapılabilecek aktivitelere de değinen Ilgın Başaran, "Çocuğun zamanını iyi değerlendirebilmesi için aileler yarıyıl tatilini nasıl geçireceklerini önceden planlamalı. Ailecek yürüyüş yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, aile ziyaretleri gibi aktivitelerle de mutlu bir tatil geçirebilmek mümkün. Belediyelerin ücretsiz olarak açtığı kurslar da önceden takip edilip, çocuğa uygun olanı seçilebilir. Bütün elektronik cihazlardan uzak durup elektronik ortamsız bir gün geçirilebilir. Kitap okumak isteyen çocuklar için de evde gürültüsüz ve sakin bir ortam oluşturulabilir" önerisinde bulundu.

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