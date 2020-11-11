Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?

Koronavirüs aşısı için Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı tüm dünyaya umut verdi. Covid-19'a karşı geçtiğimiz yıldan beri savaşan dünya, gelen haberlerle birlikte umutlandı. Koronavirüs aşısı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Onur Başer, Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının son fazına gelmesini tüm dünyanın yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Nihayet tünelin ucunda ışık göründü. Türkiye, grip aşısında yaşadığı durumu yaşamamak için altyapısını, sipariş miktarlarını ve kaynaklarını şimdiden belirlemeli” dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI 2021 SONUNA KADAR 1,3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından tüm ülkeler aşı için hazırlık yapmaya başladı. Üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak aşının yıl sonuna dek Pfizer’ın Michigan Kalamazoo’daki fabrikasında 50 milyon, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretilmesi planlanıyor.

Koronavirüs aşısı haberinin son derece umut verici olduğunu ifade eden Prof. Başer, “Her ne kadar açıklanan veriler firmanın verileri olsa ve hakemler tarafından denetlenmemiş olsa da Pfizer, en kısa sürede acil onay için Federal Sağlık Örgütü’ne başvurmaya hazırlanıyor. Federal Sağlık Örgütü 2 aylık bir yan etki izleme süresi isteyecektir, yıl sonuna doğru da aşının onaylanacağı öngörülüyor. Bununla beraber Moderna firmasının aşısı da yolda. Aşı için güzel haberler gelirken, ülke olarak gereken hazırlıkları yapmalıyız” dedi.