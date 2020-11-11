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Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2020 08:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişmeler yaşanırken, uzmanlardan uyarı geldi. Sağlık ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Onur Başer, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı için Türkiye’nin dağıtım ve kaynak ihtiyacını belirleyerek şimdiden planlama yapması gerektiğini söyledi.

Uzmanlardan kritik aşı uyarısı: Türkiye koronavirüs aşısına hazır mı?

Koronavirüs aşısı için Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı tüm dünyaya umut verdi. Covid-19'a karşı geçtiğimiz yıldan beri savaşan dünya, gelen haberlerle birlikte umutlandı. Koronavirüs aşısı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Onur Başer, Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının son fazına gelmesini tüm dünyanın yakından takip ettiğine dikkat çekerek, “Nihayet tünelin ucunda ışık göründü. Türkiye, grip aşısında yaşadığı durumu yaşamamak için altyapısını, sipariş miktarlarını ve kaynaklarını şimdiden belirlemeli” dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI 2021 SONUNA KADAR 1,3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından tüm ülkeler aşı için hazırlık yapmaya başladı. Üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak aşının yıl sonuna dek Pfizer’ın Michigan Kalamazoo’daki fabrikasında 50 milyon, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretilmesi planlanıyor.

Koronavirüs aşısı haberinin son derece umut verici olduğunu ifade eden Prof. Başer, “Her ne kadar açıklanan veriler firmanın verileri olsa ve hakemler tarafından denetlenmemiş olsa da Pfizer, en kısa sürede acil onay için Federal Sağlık Örgütü’ne başvurmaya hazırlanıyor. Federal Sağlık Örgütü 2 aylık bir yan etki izleme süresi isteyecektir, yıl sonuna doğru da aşının onaylanacağı öngörülüyor. Bununla beraber Moderna firmasının aşısı da yolda. Aşı için güzel haberler gelirken, ülke olarak gereken hazırlıkları yapmalıyız” dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI İLE BİRLİKTE BUZ TORBASI TALEBİ OLACAK

Aşının dağıtımı ve aşıya ulaşım problemlerinin bu aşamada çok önemli hale geleceğini dile getiren Prof. Başer, şunları söyledi: “Sadece ABD’de 300 milyon doza ihtiyaç bulunuyor, aşı risk gruplarına göre ayrım yapılarak öncelikler belirlenecek. Aşının taşınması ve depolanması için -70 derecelik soğutuculara ihtiyaç duyulacak ve her paket 1000 ila 5000 doz içerecek. Türkiye’nin grip aşısındaki durumu yasamaması için altyapı tesislerini, sipariş miktarlarını ve kaynaklarını şimdiden planlaması gerekiyor. Her aşı paketi, GPS’li termal araçlarla muhafaza edilerek nereye ulaştıklarının kontrol edilecek. Paketler ulaştığında ultra soğuk dolaplarda 6 ay korunabilecek ve buzdolabına alındığında 5 gün içinde kullanılmaları gerekiyor. İki doz gerektiği için aşıların ulaştırılmasına ve saklanmasına ilişkin organizasyon şimdiden yapılmaya başlanmalı. Örneğin aşı nakliyesinde kullanılacak kuru buz torbalarına çok büyük talep olacak.”

'KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU DİYE RAHATLAMAYIN'

Aşı bulundu diye kimsenin bu dönemde rahatlamaması ve tedbirleri bırakmaması gerektiğinin altını çizen Başer, “Aşının Türkiye’ye ulaşması zaman alacağı için önümüzdeki kışı yine maske, mesafe ve hijyenle atlatmak zorundayız. Günler geçtikçe Covid-19 için hem tedavi şekilleri gelişiyor hem sağlık personelinin tecrübesi artıyor. Ne kadar uzun süre kendimizi maske, mesafe ve hijyenle korursak o kadar kaliteli bir tedavi şekline ulaşabiliriz” diye konuştu.

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