HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlardan kritik uyarı: Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor!

Uzmanlardan kritik uyarı: Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor!

17.12.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde hakim olan soğuk hava, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Soğuk hava yalnızca grip, nezle gibi hastalıklara değil kalp krizi gibi daha tehlikeli hastalıklara da neden olabiliyor. Başhekim ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van'da etkisini artıran anormal soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığını söyledi. İşte detaylar...

Uzmanlardan kritik uyarı: Soğuk havalar kalp krizi riskini artırıyor!

Soğuk havaların çetin geçtiği Van'da, anormal hava şartları yalnızca yaşamı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireyler için soğuk havanın tehlikelerine dikkat çekiyor. Soğuk havalarda zatürre vakalarının da arttığını belirten Doç. Dr. Sarıkaya, bu durumun kalp krizi riskini daha da artırdığını vurguladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kalp rahatsızlığı olan bireylerin soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Sarıkaya, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Sarıkaya, kalın giyinmenin ve soğuk havada uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekti.

"SOĞUK HAVALARDA DAHA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

kalp sağlığı

Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kış aylarıyla birlikte soğuk havaların şiddetini artırdığını ve bu durumun sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Doç. Dr. Sarıkaya, “Soğuk hava vücut üzerinde birçok olumsuz etkiye neden oluyor. Soğuğa direkt maruz kalındığında kalp damarlarında büzüşme görülebiliyor. Bu durum tansiyonun yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Bunun sonucunda da kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden soğuk havalarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

"GÜNEŞİN OLDUĞU SAATLERİ TERCİH ETMELERİ ÖNEMLİ"

kalp-krizi-53641_b

Zatürrenin de kalp krizi riskini artırdığını vurgulayan Sarıkaya, “Vücutta iltihabi süreçlere neden olan tüm hastalıklar kalp üzerinde ani problemlere yol açabiliyor. Çok soğuk havalarda vatandaşlarımızın mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa, güneşin olduğu saatleri tercih etmeleri önemli. Spor yaparken ise sıcaklığın uygun olduğu saatlerde, kalın ve koruyucu giysilerle dışarı çıkılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

kalp

Mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların sık yaşandığını hatırlatan Sarıkaya, bu enfeksiyonların kalp zarında veya kalp duvarında iltihaplanmaya neden olabileceğine dikkat çekti. Kronik rahatsızlığı olan veya risk grubundaki kişilere grip aşısı olmalarını tavsiye etti.
Bilimsel çalışmaların, soğuk hava ve enfeksiyonların kalp krizi riskini artırdığını gösterdiğini dile getiren Sarıkaya, “Sağlık Bakanlığı da bu konuda düzenli uyarılar yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasında bu uyarılara kulak vermeleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi soğuk
En Çok Okunan Haberler
Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

Rusya’da bir apartmanda patlama! Rus komutan ve yardımcısı öldü…

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

11 milyarlık işleme ateş püskürdü: "E yuh artık! Ayıp denen bir şey var"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.