Uzmanlardan LGS değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıflara uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası Nesibe Aydın Okulları uzmanları değerlendirmelerde bulundu.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün yapıldı. Nesibe Aydın Okulları uzmanları sınavla ilgili yaptıkları ilk değerlendirmede, MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralellik gösteren LGS’nin, öğrencilerin; problem çözme, yorumlama, bilgiyi gerçek hayatla ilişkilendirebilme ve zaman yönetimi becerilerini ölçtüğünü ifade etti. Uzmanlar, “Matematik sorularının bilgiyi kavrama, okuduğunu anlama, çıkarım yapma, problem çözme, tablo okuma, akıl yürütme ve uygulama düzeyinde olduğu gözlemlenmiştir. Sorular, günlük hayatla ilişkilendirilmiş, her soruda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığının ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu yönüyle, her ay MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara benzer tarzda sorular sınavda yer almıştır. Örneğin; Ekim ayında yayımlanan gübre sorusu, Aralık ayında yayımlanan geometri tahtası sorusu, Mayıs ayında yayımlanan Braille alfabesi sorusu gibi birçok sorunun, örnek sorulara benzer olduğu dikkat çekmiştir. Sınavda, 8. sınıf müfredatında yer alan tüm konulardan soru sorulduğu gözlemlenmiştir. Matematik de yer alan her sorunun görsel içerikli ve uzun olması, çözüm aşamasında öğrencilerin zaman kaybetmelerine neden olmuştur. Sonuç olarak bu sınavın, matematik dersinin sadece bilgiyi ölçmeye yönelik değil, bireyin bilgiyi gerçek hayat ile ilişkilendirebilme ve problem çözme becerisini de ölçtüğü görülmüştür. 2019 LGS’de ve yine ayırt edici olan bölüm Matematik oldu” dedi.