Uzmanlardan merdiven altı maske uyarısı! 'Bez maskeler kanser yapabilir'

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı maske, hayatımızın bir parçası oldu. Virüsten korunmada önemli bir rol oynayan maskeyi takmak artık zorunlu. Durum böyle olunca pek çok yerde cerrahi ve bez maske satılmaya başladı. Kimi meydanlarda seyyar tezgahlarda maske satıyor, kimi çeşitli dükkanlarda tek veya kutu halinde maske satışı yapıyor. Eminönü'ndeki Tahtakale'de kuruyemişçi, hırdavatçı, tatlıcı gibi pek çok dükkanda maske satışı yapılıyor. Uzmanlar merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin virüse karşı koruması olmadığını belirterek, bu maskelerin risk oluşturduğunu ifade ediyor. Özellikle nerede üretildiği bilinmeyen ve pek çok yerde satılan boyalı, desenli bez maskelerin kanserojen madde içerebileceği belirtiliyor.

"ARKADAŞ VASITASIYLA FABRİKADAN ALIYORUZ"

Tahtakale'de iş kıyafetleri satışı yapılan dükkanın işletmecisi Caner Sancaktar, "Maske satışları her yerde olduğu için biraz düştü. Şu an her yerde var. Kolonyacı, tatlıcı, çantacı herkes satıyor. Biz iş kıyafetleri satıyoruz. Koronavirüs başlamadan önce bizde maske vardı, devamlı bulunuyordu. Biz 11 Mart'tan önce de satıyorduk. Üç katlı telli maske, kutuda 50 tane var. Biz 20 liraya satıyoruz. Fabrika var o fabrikadan arkadaş vasıtasıyla alıyoruz. Şu an 15 liraya, 10 liraya da maske var. Vatandaş için ne kadar ucuz olursa o kadar iyi. 10 liraya da istiyor, 15 liraya da istiyor" diye konuştu.