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Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye sarılmayın”

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Migrenin başın tek tarafında ve zonklayıcı bir ağrı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr.

Uzmanlardan migren uyarısı: “Hemen ağrı kesiciye sarılmayın”

Migrenin başın tek tarafında ve zonklayıcı bir ağrı ile kendini gösteren bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, dünyada bilinen en eski hastalıklardan biri olan ’migren’ hakkında önemli bilgiler verdi.
Ülkemizde migrenin erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, “Migrenin kadınlarda sık görülmesinin sebebi ise hormonal değişikliklerdir. Migrenin nedeni bilinmemekle birlikte beyin kan damarları ve beynin sinir iletimindeki kimyasal madde değişiklikleri sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Migren hayatı tehdit eden tehlikeli bir hastalık olmamakla birlikte, pek çok kişinin yaşam kalitesini düşüren bir sorundur. Migren genelde ataklar halinde ortaya çıkan ve başın tek tarafına yerleşen, zonklayıcı bir baş ağrısı şeklidir. Ataklar 4 saat ile 72 saate kadar sürebilir. Bu ataklar sırasında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, normal ışık ve sesten rahatsız olma gibi şikayetler de görülebilir. Bu ağrı hayat kalitesini etkilemekle birlikte, fiziksel olarak ciddi bir yorgunluğa sebep olur ve bunun sonrasında psikolojik sorunlara yol açar” dedi.

Hemen ağrı kesiciye sarılmayın
Dr. Çevik, migren ataklarının etkisinden uzun vadede korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:
“Yeterli ve düzenli uyku, bol su içmek ve parlak ışık kaynakları olan televizyon ve bilgisayar başında fazla vakit geçirmemek gerekir. Migren ataklarının şiddetini alacağınız bir takım önlemlerle hafifletebilirsiniz. Migren atağı gelen kişi sessiz ve karanlık bir ortamda uzanıp dinlenmelidir. Çünkü migren hareketle ve ışıklı ortamın etkisiyle daha da şiddetlenir. Ayrıca gürültülü ortam da migrenin şiddetini artırır. Mevsim geçişleri ve bazı yiyecekler de migreni tetikleyebileceğinden, dikkat etmek gerekir. Peynir, çikolata, alkol (özellikle kırmızı şarap) ve hazır dondurulmuş gıdalar migren ağrılarını arttırır. Migren atağı başladığında yastıksız bir yatağa uzanın ve uyumayı deneyin. Baş ağrısı zonklayıcı bir şekildeyse buz torbası koymak faydalı olur, baş boyun bölgesine yapılan masaj da rahatlamak için çok yararlıdır. Hastalar çözüm yolu olarak çoğu zaman ağrı kesiciye sarılır. Ancak ağrı kesici kullanırken bilinçli davranmakta yarar var. Her insanın ağrı kesici mekanizması vardır. Fazla ağrı kesici kullandıkça bu mekanizma bozulur. Kullanılan ağrı kesici miktarı arttıkça bu bizim ağrılarımızın daha iyi olacağı anlamına gelmez. Tam aksine fazla ağrı kesici kullanmamız öncelikle ağrı kesicinin yan etki riskini arttırır. Mide kanaması yapabilir. Böbrek ve kemikle ilgili problemlere yol açabilir. Aldığınız ağrı kesiciler size baş ağrısı olarak geri dönebilir. Bu nedenle doktor kontrolünde ve bilinçli ilaç kullanılmasında fayda vardır.”

Spor baş ağrısına iyi geliyor
“Baş ağrısından ve migrenden korunmak için mutlaka fiziksel egzersiz yapmalıyız” diyen Dr. Emre Çevik, “Hareket etmek migrene ve baş ağrılara iyi geliyor. Bedenimizi dinlendirdiğimiz gibi ruhumuzu dinlendirmemiz gerekiyor, ruhumuza iyi gelecek, hitap edecek şeyleri bilip ruhumuzu da beslememiz gerekiyor. Migren, tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Tedavi migren atağı sırasında uygulanan akut tedavi ve koruyucu tedavi olarak ikiye ayrılır. Atakları sık oluşan hastalara akut tedavinin yanı sıra atak sıklığını azaltmak ve tedavinin daha etkin olmasını sağlamak için koruyucu tedavi de uygulanabilir. Tabi bu ilaç tedavisi, konusunda uzman bir hekim kontrolünde uygulanmalıdır” açıklamasında bulundu.

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