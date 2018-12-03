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Uzmanlardan buz çağı yakında başlayabilir uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 15:42 | Son Güncelleme

Kuzey Atlantik okyanus sularındaki düşük dolaşımın, mini buz çağını başlatabileceği uyarısı yapıldı.

Uzmanlardan buz çağı yakında başlayabilir uyarısı

Bilim insanları okyanus üzerinde keşfettikleri dolaşımın milattan önce 1600 ile 1800 arasından önce yaşanan küçük buz çağındaki gelişmelere benzetti.

Küçük buz çağında Baltık Denizi ve Avrupa’daki birçok göl ve nehir donmuştu.

Kuzey Atlantik Meridyenel Devinim Sirkülasyonu (AMOC) Kuzey Atlantik okyanusunun bir kolu olarak kutuplara sıcak su ve ekvatora doğru da soğuk su akıntısı getirilmesini sağlıyor. Bilim insanları bu dolaşımın olması gerekenden düşük seviyede olduğunu söylüyor. Yeni araştırmalar da Kuzey Atlantik okyanusundaki su seviyesinin son 1500 yıl içersinde en düşük seviyede olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bunun Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliğine büyük etkisi olduğu görüşünde. Hong Kong Üniversitesi’nden Dr Christelle Not ve Benoit Thibodeau, Kuzey Atlantik okyanusundaki su seviyesindeki azalmanın Grönland’daki buz tabakasının erimesi ve küresel ısınma ile doğrudan bağlantısı olduğunu söyledi. Araştırmacılar, Kuzey Atlantik okyanusundaki düşük akıntının Kuzey Amerika ve Avrupa kıtasındaki iklim değişikliklerine neden olduğunu hem de Afrika ve Asya’daki muson yağmurlarını etkilediğini düşünüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mini buz çağı Kuzey Atlantik okyanus

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