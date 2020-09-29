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Uzmanlardan miyom uyarısı! 6 önemli sağlık sorununa yol açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Rahim ve çevresinde görülen miyomlar iyi huylu tümörler olarak tanımlanıyor. Düz kas dokusundan köken alan miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama %30-40’ında görülebiliyor.

Uzmanlardan miyom uyarısı! 6 önemli sağlık sorununa yol açıyor

Miyomlar tedavi edilmediği takdirde pek çok sağlık problemine davetiye çıkarıyor. Ancak halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile konforlu bir şekilde alınabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

ÖSTOROJEN MİYOMLARIN BÜYÜMESİNE NEDEN OLABİLİR

Miyomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan bilimsel çalışmalar, östrojenin miyomların büyümesine yol açtığını göstermektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri, vücudun doğal seyrine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Örneğin; gebelikte östrojen seviyesi artmakta, menopozda ise düşmektedir. Bazı ilaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca çevresel ve genetik faktörlerin bu konuda etkisi olduğu düşünülmektedir.

Miyomların neden olduğu sağlık sorunları;

Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,
Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,
Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,
Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,
Kısırlık,
Tekrarlayan düşükler.

KANSERE YOL AÇABİLME İHTİMALİ BULUNUYOR

Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır.

DÜZENLİ MUAYENE ÖNEMLİ

Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez. Muayene sırasında tesadüfen tespit edilebilmektedir. Ancak çoğu zaman büyüme ile orantılı yani hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle 35 yaş sonrası her yıl düzenli jinekolojik muayene yaptırılması çok önemlidir.

AMELİYAT ÖNCESİ BAZI İLAÇLAR MİYOMLARI KÜÇÜLTEBİLİYOR

Tedavide kullanılan bazı ilaçlar, yumurta üretimini baskılayıp geçici bir süre menopoz etkisi yaparak miyomların küçülmesini sağlayabilir. Bu uygulama genellikle cerrahi öncesi miyomların küçülmesini sağlamak ve kanamayı azaltmak için kullanılır. Miyomun büyüklüğü, sayısı, bulunduğu yer, hastanın yaşı ve gebelik planlaması ameliyatın şeklini belirler.

KAPALI AMELİYAT İLE KALICI VE KESİN TEDAVİ MÜMKÜN

Miyomektomi, miyomun rahim duvarından çıkarılması işlemidir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda, rahmin korunmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ya da açık cerrahi ile yapılabilir. Miyom ameliyatları günümüzde artık kapalı olarak yapılabilmektedir. Hastanın karın bölgesine özel aletler ile girilerek açılan birkaç delikten yapılan ameliyatlar, açık cerrahiye göre hastaya önemli ayrıcalıklar sağlar.

Laparoskopik miyomektomi hastaya konfor sağlıyor;

Hastanede yatış süresini kısalır.
Kanama, enfeksiyon ve fıtık riskini azaltır.
Ortaya çıkacak karın içi yapışıklık riskini en aza indirir.
Daha az ağrı görülür.
Kısa sürede iyileşme sağlar.

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