Uzmanlardan miyom uyarısı! 6 önemli sağlık sorununa yol açıyor

Miyomlar tedavi edilmediği takdirde pek çok sağlık problemine davetiye çıkarıyor. Ancak halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile konforlu bir şekilde alınabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

ÖSTOROJEN MİYOMLARIN BÜYÜMESİNE NEDEN OLABİLİR

Miyomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan bilimsel çalışmalar, östrojenin miyomların büyümesine yol açtığını göstermektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri, vücudun doğal seyrine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Örneğin; gebelikte östrojen seviyesi artmakta, menopozda ise düşmektedir. Bazı ilaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca çevresel ve genetik faktörlerin bu konuda etkisi olduğu düşünülmektedir.

Miyomların neden olduğu sağlık sorunları;

Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,

Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,

Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,

Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,

Kısırlık,

Tekrarlayan düşükler.