Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısı

Rehber öğretmenler, özellikle üniversiteye hazırlanan öğrencilerin 15 günlük tatili iyi değerlendirmelerini ve konu eksiklerini bir an önce tamamlamaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Konya’da da yoğun geçen bir dönemin ardından öğrenciler için 15 günlük tatil süreci başladı. Rehber öğretmenler, öğrencilerin tatil dönemini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Çocuk hem ödevini yapsın, hem eğlensin"

İlkokul ve orta okul öğrencilerinin hem gezip hem ders çalışmaları gerektiğini belirten Rehber Öğretmen Havva Deryal, "Onların ödevlendirmelerini zaten hocalarımız yapmıştır. İlkokul ve ortaokulda dikkat edilmesi gereken tek nokta ödevlerini son haftaya hatta bazı çocuklarda son güne bırakılmaması. Her gün çocuk hem ödevini yapsın, hem eğlensin, gezsin. Ama lise grubu biraz daha farklı oluyor. Özellikle üniversiteye hazırlık grubu çok daha farklı oluyor. Onlar için tatil yok maalesef. Onların özellikle konu eksiklerini tamamlamaları gerekiyor, eksik noktalarını belirlemeleri gerekiyor. Deneme sınavları çözmeleri gerekiyor. Denemelerini çözdükten sonra eksik noktalarını belirleyip bir ajanda tutup, o konulara tekrar bakmaları gerekiyor. Onlar 5 ay sonra 6 ay sonra eğlenecekler, gezecekler. Ama şu an onlara tatil yok. Ara gruplar da yani 9,10,11. sınıflar şu ana kadar görmüş oldukları konuların bütün test kitaplarını ve sorularını çözseler yeterli zaten" dedi