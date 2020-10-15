Uzmanlardan paraben uyarısı: Meme tümöründe tespit edildi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Ali Balevi, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu bir kimyasal madde olan parabene ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Balevi, günlük hayatta çokça kullanılan ürünlerde paraben bulunduğuna dikkati çekerek “Paraben bazı şampuan, saç kremi, nemlendirici krem, tonik, deodorant, parfüm, tıraş jeli, bronzlaşma kremi, makyaj malzemeleri, güneş koruyucusu ve diş macunun içeriğinde bulunabiliyor. Koruyucu madde olarak etkisi, düşük maliyeti ve doğal seçeneklerden greyfurt tohum özünün etkisizliği parabenin uzun bir süredir yaygınca kullanılmasına neden oluyor. Meme kanserine yakalananların tümörlerinde doku başına 20 nanogram paraben tespit edilmiştir. Parabenler ayrıca östrojeni taklit eden madde olarak bilinir. Parabenlerle kanser arasında nedensel ilişki kurulmamıştır” dedi.

“BİTKİSEL PARABEN YABANMERSİNİ”

Bazı parabenlerin bitkisel kaynaklı olarak bulunabildiğine değinen Doç. Dr. Balevi, şöyle devam etti: “Örneğin, metilparaben, antimikrobiyal ajan olarak yabanmersininde bulunur. Bazı doğada bulundukları bilinen türlerin dışında tüm ticari kullanımlı parabenler sentetik olarak üretilir. Raf ömrünü uzatmak için kullanılan maddeleri "zehir" olarak niteleyebiliriz. Kullanım süresi uzatılan maddeler bu süreç içinde bakteri üretmiyor ama parabenin zehri de onlar kadar zararlı. Birçok kozmetik ve kişisel bakım ürününün de raf ömrünü uzatmak için kullanılan kimyasal maddelerin genel adı parabendir.”