Uzmanlardan peş peşe uyarılar! Dondurucu soğukla birlikte 5 gün kar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı bugün başlıyor. Karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağış yarından itibaren kuvvetlenecek. Önümüzdeki haftaya dek sürecek kar yağışının oluşturabileceği risklere karşı vatandaşlar hazırlıklarını sürdürürken uzmanların hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Soğuk hava dalgası, Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya oradan da Edirne ve Kırklareli'den ülkemize giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmur görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece ise ciddi kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 santime yakın kar görülebilir. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini ve yollarda buzlanma görebiliriz."

"KUTUP SOĞUĞU GÖRÜLECEK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir ise şunları söyledi:

"İstanbul'da özellikle perşembe ve cuma günü yoğun şekilde görülecek ve pazar gününe kadar devam edecek ve etkisi azalacak. Dondurucu bir soğuk yani kutup soğuğu görülecek. 1987'i kışı tamamen hayatımızı etkiledi ama bu kar yağışının o kadar olmasını beklemiyoruz. Belediyelerin valilik ve diğer kurumlarla birlikte bir an önce risk yönetimi oluşturması gerekiyor. Sürücüler de gerekli önlemleri alarak trafiğe çıkmalı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, bu kar sorunsuz atlatılacaktır."

"EN KUVVETLİ YAĞIŞ CUMA"

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

Bugün Türkiye de Kıyı Ege dışında yağış var. Yağışlar güney doğu anadolu, doğu karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yağmur Diğer yerlerde KKy ve Kar şeklinde. İstanbul öğleden sonra KKY sıcaklık 4-5 C. Kar Türkiye ye yarın (perşembe ) sabah 6-7 cıvarında marmaranın kuzey ve doğusundan başlayacak. İstanbulun kuzey ilçelerinden daha sonra marmaranın doğusu ve anadoluda da devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 C daha düşecek. En kuvvetli Kar yağışı Cuma günü görünüyor.



