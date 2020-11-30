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Uzmanlardan plastik uyarısı: Teflon tavalardan daha riskli

30.11.2020 10:39 | Son Güncelleme:
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Uzmanlardan plastik uyarısı: Teflon tavalardan daha riskli

Mutfakta yaygın olarak kullanılan malzemelerin insan sağlığını tehlikeye soktuğunu söyleyen uzmanlar, teflon tavaların olumsuz etkileri üzerinde durulurken plastiğin unutulduğunu söylüyor. Konuyla ilgili bilgi paylaşan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, teflonun kanserojen olmasıyla ilgili kanıtlanmış bir çalışma olmadığına ancak kanser riskini arttırabileceğini söyleyerek, plastiklerin kanserojen olduğunun kanıtlandığına dikkat çekti.

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı malzemeler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Teflon tavaların kanser riskini artırdığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulunan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, “Teflonun kimyasal ismi politetrafloraetilendir. Teflonun özellikle mutfak eşyalarında kullanıldığı bilinir ama bunun yanı sıra kumaşlarda, ameliyat aletlerinde de görebiliyoruz. Teflon için çok fazla algı var. Kansere neden olan maddelere biz kanserojen maddeler diyoruz. Bunun üzerinde bir süre sonra risk faktörü varsa bazı çalışmalar yapılır. Tıpta böyle bir şey söylemek için öncelikle kanıtlanması gerekir. Teflonla alakalı günümüze kadar yapılmış kesin kanıt yoktur” diye konuştu.

HAYVANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ ORTAYA KONMUŞ

Yapılan hayvan deneyleri hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Günaldı, “Çok yüksek dozda teflona maruz bırakılmış hayvanlarda karaciğer kanseri, testis tümörü, meme kanseri, pankreas kanserinin görüldüğü ortaya konmuş. Bunlar hayvan deneyleri için geçerli. İnsanlarda henüz böyle bir çalışma yok” ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL RİSK FAKTÖRÜDÜR, KESİN BİLGİ YOK

Geriye dönük çalışmalara bakıldığında bazı teflon maddelerine maruz kalarak çalışan kişilerde testis tümöründe riskin arttığının görüldüğüne vurgu yapan Doç. Dr. Günaldı, “Ancak yine de kesin bir kanıt yok. Muhtemel bir risk faktörü kapsamında ele alınabilir. Bu nedenle ‘Teflon tavalar ya da tencereler kanser yapar’ gibi iddialı bir cümle kurmak kolay değil. Elimizde böyle bir kanıt yok ama riski arttırıcı bir neden olarak ele alabiliriz. Maruziyeti azaltmak mantıklı olabilir” diye konuştu.

BOZULMUŞ MALZEMELERİ KULLANMAYIN

Bozulmuş olan pek çok kimyasal maddenin dönüşerek bazı hastalıklara yol açabileceğinin varsayımlar arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Meral Günaldı, “Bozulmuş maddelerin kullanılmaması gerekir. Sadece mutfakta değil, fabrikalarda da bu tür maddelere maruz kalarak çalışan kişilerde birtakım kanser türlerinin görülebildiğini biliyoruz” dedi.

PLASTİK TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kimyasal içeren, doğal olmayan maddelerin kullanımını önermediğini belirten Doç. Dr. Günaldı, “Kanserin nedenlerine baktığımızda sigara en önemlisidir. Alkol, 8 kanserden en az birinin nedenidir. Beslenme bozukluğu, özellikle de obezite riskini artırmaktadır. Fiziksel aktivitenin az yapılmış olması, sebze meyvenin az tüketiliyor olması Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş faktörlerdir. Plastikler de kansere etkilidir ve mümkün olduğunda tüketimini azaltmak gerekir. Katkı maddeli içecekler de hem hormonal bozukluklara hem de kansere yol açma riski taşır. Gelecek dönemde bunların ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece kimyasal maddeler değil, viral enfeksiyonlar da buna neden olmaktadır. Çevre kirliliğinde en önemli etken faktör plastik maddelerdir. Bunlar doğada yüzyıllar boyunca kalarak yok olmayarak canlıların, bitkilerin, hayvanların da maruziyeti sonrasında çevre kirliliğine de neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.


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