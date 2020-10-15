Uzmanlardan Rus uydusu ile Çin roketi çarpışabilir uyarısı!

Uzayda, zamanında önemli görevler için kullanılmış ve insanlığa nice konuda kapı açmış ancak şimdilerde kaderine terk edilmiş birçok uzay çöpü bulunuyor. Bu uzay çöpleri, genelde roketlerden ve uydulardan oluşuyor. Belirtilenlere göre, uzay boşluğunda 10 cm'den büyük 20 binden fazla uzay çöpü var. 10 cm'den küçük ise 500 bin parça olduğu tahmin ediliyor. Bu uzay çöpleri, kaderlerine terk edilseler de yörüngede, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için büyük tehlike arz ediyor. Zira bu parçaların çoğu, bir mermi gibi oldukça hızlı bir şekilde hareket ediyor. Uzmanlar şimdi ise bu parçalardan ikisinin büyük bir çarpışmaya neden olabileceğini aktarıyor.

İKİ UZAY ÇÖPÜNÜN ÇARPIŞMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, devre dışı bırakılan bir Rus uydusu ile Dünya yüzeyinin 955 kilometre üzerinde yer alan emekli olmuş bir Çin roketi çarpışabilir. Uzmanlar, bu iki uzay çöpünün çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Uzay enkazlarını takip eden LeoLabs firması ise çarpışmanın asıl sonucuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.

BİNLERCESİ YÖRÜNGEYE SAÇILABİLİR

LeoLabs'a göre bu çarpışma gerçekleşirse binlerce şarapnel parçası yörüngeye yayılabilir. Uzmanların söylediğine göre ise çarpışmayla birlikte yörüngedeki uzay çöplüğü miktarı da yüzde 20 oranında artabilir. Yani bu çarpışmanın sonuçları hiç iç açıcı görülmüyor.

