HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uzmanlardan Rus uydusu ile Çin roketi çarpışabilir uyarısı!

Uzmanlardan Rus uydusu ile Çin roketi çarpışabilir uyarısı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Uzayda devre dışı kalan bir Rus uydusu ile emekli olmuş bir Çin roketi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Uzmanlar, Rus uydusu ile Çin roketinin çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Uzmanlardan Rus uydusu ile Çin roketi çarpışabilir uyarısı!

Uzayda, zamanında önemli görevler için kullanılmış ve insanlığa nice konuda kapı açmış ancak şimdilerde kaderine terk edilmiş birçok uzay çöpü bulunuyor. Bu uzay çöpleri, genelde roketlerden ve uydulardan oluşuyor. Belirtilenlere göre, uzay boşluğunda 10 cm'den büyük 20 binden fazla uzay çöpü var. 10 cm'den küçük ise 500 bin parça olduğu tahmin ediliyor. Bu uzay çöpleri, kaderlerine terk edilseler de yörüngede, özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için büyük tehlike arz ediyor. Zira bu parçaların çoğu, bir mermi gibi oldukça hızlı bir şekilde hareket ediyor. Uzmanlar şimdi ise bu parçalardan ikisinin büyük bir çarpışmaya neden olabileceğini aktarıyor.

İKİ UZAY ÇÖPÜNÜN ÇARPIŞMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, devre dışı bırakılan bir Rus uydusu ile Dünya yüzeyinin 955 kilometre üzerinde yer alan emekli olmuş bir Çin roketi çarpışabilir. Uzmanlar, bu iki uzay çöpünün çarpışma riskinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Uzay enkazlarını takip eden LeoLabs firması ise çarpışmanın asıl sonucuna dikkat çekiyor ve uyarıyor.

BİNLERCESİ YÖRÜNGEYE SAÇILABİLİR

LeoLabs'a göre bu çarpışma gerçekleşirse binlerce şarapnel parçası yörüngeye yayılabilir. Uzmanların söylediğine göre ise çarpışmayla birlikte yörüngedeki uzay çöplüğü miktarı da yüzde 20 oranında artabilir. Yani bu çarpışmanın sonuçları hiç iç açıcı görülmüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
RTÜK'ten flaş Spotify açıklamasıRTÜK'ten flaş Spotify açıklaması
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Demet Akalın'ın sorusu olay oldu
Demet Akalın'ın sorusu olay oldu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
insan oğlu uzayıda kirletiyor..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus akıllı saat yakında geliyor!
Amiral gemisi üreticisinden enteresan paylaşım!
Mustafa Özalp: Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor
''Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor''
İddia: iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun AnTuTu puanı belli oldu!
Yeni iPhone'lar teste girdi, sonuçları ortaya çıktı!
TikTok ve Kansersiz Yaşam Derneği Meme Kanseri Farkındalık Ayı için bir araya geldi
TikTok ve Kansersiz Yaşam Derneği Meme Kanseri bir araya geldi
RTÜK'ten flaş Spotify açıklaması
RTÜK'ten flaş Spotify açıklaması
Messenger yeni tasarımına kavuştu
Facebook Messenger yenilendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.