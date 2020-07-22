Uzmanlardan sağlıklı dondurma uyarısı! Evde dondurma nasıl yapılır?

Her yaştan insanın severek tükettiği, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma, içeriğini bilmeden satın alındığında tehlikeli olabiliyor. Katkı maddesi azaldıkça dondurmanın besleyici yönü de artıyor. Porsiyona dikkat ederek tüketilen dondurmanın kilo kontrolü açısından da tehlike barındırmayacağını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Tüketim porsiyonu önemli. Katkı maddesi olduğundan dolayı hazır dondurma tüketimini önermiyoruz. Ev yapımı dondurma daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Dondurma süt ve yoğurtla içine istediğiniz meyveleri katarak evde de yapılabilir. Ev yapımı dondurmalar kalsiyum açısından zengin çocuk ve yetişkinler için daha sağlıklı olur” dedi.

AKŞAM DEĞİL GÜNDÜZ TÜKETİN!

Paketli dondurmalarının etiketinin iyice okunması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Katkı maddesi, koruyucu ve boya var mı? Bunlar iyice araştırılmalı. Yoksa sağlıklı bir şekilde porsiyon kontrolü sağlayarak tüketebiliriz. Dondurmayı akşam yemeği sonrası değil gündüz vakitlerinde tüketmelisiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Doğru porsiyon ise günde 3 top külahsız sade dondurma olmalı. Meyveli ise 2 top meyveli olmalıdır. Annelere tavsiyem ise dondurmayı kesinlikle evde yapmalılar. İçine yoğurt süt katabilirler. Süt tüketmeyen çocuk için de çok faydalı olacaktır. Süt, bal, meyve, kakao kullanılabilir” diye konuştu.