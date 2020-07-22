HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlardan sağlıklı dondurma uyarısı! Evde dondurma nasıl yapılır?

Uzmanlardan sağlıklı dondurma uyarısı! Evde dondurma nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

İçindeki demir, çinko, kalsiyum ve potasyum gibi çok sayıda mineralle sağlıklı bir besin kaynağı olan dondurma, yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, dondurma konusunda uyarıda bulunuyor. Tüketilirken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunun altını çizerek, paketli dondurmada yer alan katkı maddelerine dikkat çekiyor. Evde sağlıklı bir dondurma yapmanın mümkün olduğunu belirten Prof.Dr. Oğuz Özyaral yaz aylarında rahatlıkla tüketilebilecek dondurma tarifi paylaştı.

Her yaştan insanın severek tükettiği, yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti dondurma, içeriğini bilmeden satın alındığında tehlikeli olabiliyor. Katkı maddesi azaldıkça dondurmanın besleyici yönü de artıyor. Porsiyona dikkat ederek tüketilen dondurmanın kilo kontrolü açısından da tehlike barındırmayacağını belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Tüketim porsiyonu önemli. Katkı maddesi olduğundan dolayı hazır dondurma tüketimini önermiyoruz. Ev yapımı dondurma daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Dondurma süt ve yoğurtla içine istediğiniz meyveleri katarak evde de yapılabilir. Ev yapımı dondurmalar kalsiyum açısından zengin çocuk ve yetişkinler için daha sağlıklı olur” dedi.

AKŞAM DEĞİL GÜNDÜZ TÜKETİN!

Paketli dondurmalarının etiketinin iyice okunması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, “Katkı maddesi, koruyucu ve boya var mı? Bunlar iyice araştırılmalı. Yoksa sağlıklı bir şekilde porsiyon kontrolü sağlayarak tüketebiliriz. Dondurmayı akşam yemeği sonrası değil gündüz vakitlerinde tüketmelisiniz. Bu daha sağlıklı olacaktır. Doğru porsiyon ise günde 3 top külahsız sade dondurma olmalı. Meyveli ise 2 top meyveli olmalıdır. Annelere tavsiyem ise dondurmayı kesinlikle evde yapmalılar. İçine yoğurt süt katabilirler. Süt tüketmeyen çocuk için de çok faydalı olacaktır. Süt, bal, meyve, kakao kullanılabilir” diye konuştu.

DONDURMANIN ŞEKERİ MEYVELERDEN

Dondurmanın dört mevsim tüketilebilecek kıymetli bir besin olduğunu aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurmanın faydaları hakkında şunları söyledi:

“Özellikle çocukların boyunun uzamasına katkı sağlar, kemiklerini güçlendirir, hazmı kolaylaştırır. Hamilelikte de tüketilmesini öneriyoruz. Eğer dondurmayı evde yaparsanız rafine şeker içermiyorsa meyvenin kendi özü içerisinde yer alıyorsa daha da faydalı olacaktır. Ana maddesi ise süzme yoğurt olan bir dondurma, diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Dondurma kişiye neşe verir, renk, hayat verir insanı mutlu eder. İçine katacağımız bitter çikolata sizi gülümsetir. Elma enerjinizi yükseltir. Yani evde yapacağınız dondurma ile günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılarsınız. Dondurmada kullanacağımız meyvelerle de lif deposu elde etmiş olursunuz. Bu dondurmada beyaz şekere hiç ihtiyaç olmaz. Vanilya, tarçın ve karanfil katarak o baharat zenginliğiyle birlikte beynin şeker algısını azaltıp şeker tüketmiş hissini yaratmış oluruz.”

evde_dondurma_yapimi

OĞUZ ÖZYARAL'DAN SAĞLIKLI DONDURMA TARİFİ

Malzemeler; süzme yoğurt, taze üzüm, kuru incir, rendelenmiş elma, doğranmış şeftali, yaş üzüm, kayısı, vanilya, tarçın, bitter çikolata, taze nane, orta boy kavun. Kavunun kapağı kesilip içi temizleniyor. Kesilen bir parça kavun süzme yoğurtla karıştırılıyor. Ardından sıralanan diğer malzemeler yoğurdun içine katılıyor. Hazırlanan karışım içi boşaltılan kavuna dökülüyor. Kapağı kapatılıp 24 saat derin dondurucuda bekletildikten sonra ev yapımı dondurma tüketilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...
ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur? ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkinson belirtilerine dikkat! Yüz ifadesinde azalma varsa...

Dikkat! Yüz ifadesi azalması ve konuşurken geveleme varsa...

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

MHRS randevu nasıl alınır? MHRS’ye nasıl kayıt olunur?

Lipoliz ne demek? Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

Sabahları zombi gibi uyanmamak için çok önemli tüyolar! Alarm sesinizi...

Meğer çok faydalıymış! Önceden kimsenin yüzüne bakmadığı eşek dikeni sayesinde...

Meğer çok faydalıymış! Önceden kimsenin yüzüne bakmadığı eşek dikeni sayesinde...

Dikkat! Bu belirtiler böbreklerin düzgün çalışmadığını gösteriyor! Eğer sizde de varsa...

Dikkat! Bu belirtiler böbreklerin düzgün çalışmadığını gösteriyor! Eğer sizde de varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.