Uzmanlardan soğuk havalarda kalp krizi uyarısı

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber uzmanlar, vatandaşları kalp krizi riskine karşı uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, “Soğuk hava ile birlikte kalp krizi riski artıyor” uyarısında bulunuyor.

Kış aylarında havanın soğumasıyla beraber insanlar bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, aynı zamanda vatandaşları soğuk havalarda kalp krizi riskinin artması konusunda da uyarıyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, soğuk havalarda kalp kriz riskinin arttığını ve bu riskin hem kalp hastalarında hem de tanı konulmamış fakat kalp hastalığı açısından risk taşıyanlarda görüldüğünü belirtiyor.

Doç.Dr. Gökhan Alıcı, “Kış aylarında, özellikle havanın soğuması ile birlikte kalp krizi oranında artış görülür. Soğuk hava, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü arttırmakta, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükseltmektedir.

Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu sağlayamaz. Ayrıca soğuk havaya cevap olarak vücudumuz derimizdeki damarları da büzüştürür ve mevcut kanı iç organlarımıza yönlendirir. Böbrekler kendisine gelen artmış kan akımı nedeni ile süzme görevini arttırır ve vücuttan su atılır. Sonuçta ortaya çıkan susuzluk durumu kalp sistemimiz üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Tüm bunlara bağlı olarak kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizi ortaya çıkabilir” dedi.