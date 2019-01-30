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Uzmanlardan soğuk havalarda kalp sağlığı uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, soğuk havaların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de soğuklarda 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.
Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Nuri Cömert soğuk havalarda kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

“Kalp krizi riski kışın 3 kat artıyor”
Kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artış görüldüğünü kaydeden Cömert, “Altta yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabilmektedir. Kalbin beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler. Kalbe giden kan miktarının azalması zaten vücudu ısıtmak için çalışan kalbin iş yükünü önemli ölçüde artırır. Soğuk hava kalbe kan taşıyan damarların büzülmesine ve kalbe giden kan miktarının ciddi şekilde azalmasına neden olur. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp daha fazla oksijene ihtiyaç duyar, ancak büzülen kan damarları bunu iletemez. Bunun sonucunda da kalp kası oksijensiz kalır ve kalp krizine yol açabilir” dedi.
Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken konuları da açıklayan Kardiyoloji Uzmanı Cömert, şunları kaydetti:
"Soğuk havadan daha çok korunması gerekenler, daha önceden kalp damar veya kapak ameliyatı olanlar, şeker hastası olanlar, KOAH hastaları, yaşlılar ve çocuklar. Soğuk havalarda yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Göğsün ön bölgesine soğuk havanın direk gelmesini engelleyin, ceketinizin önünü sürekli kapalı tutun. Dışarı çıkarken ağız ve boğun bölgesini içine alacak atkı gibi aksesuarlar kullanın. Kalın ve yünlü kıyafetler giyin. C vitamini açısından zengin, turunçgiller ağırlıklı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tüketin. Düzenli beslenmeye ve sıvı alımına özen gösterin."

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