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  4. Uzmanlardan Tahran'da düşen uçakla ilgili önemli 'kara kutu' ve güdümlü füze açıklaması

Uzmanlardan Tahran'da düşen uçakla ilgili önemli 'kara kutu' ve güdümlü füze açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Tahran'da, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, uçağın düşmesinin ardından çok kısa bir sürede ‘teknik arızadan dolayı düştü’ ifadesinin tutarsız olduğunu ifade ederek "Kara kutu kayıtları incelenmeden uçağın düşme nedeni belli olamaz" dedi. Uzmanlar ayrıca "güdümlü füze olasılığı da değerlendirilmedir" dedi.

Uzmanlardan Tahran'da düşen uçakla ilgili önemli 'kara kutu' ve güdümlü füze açıklaması

Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, “Kara kutu kayıtları da incelenmeden bir açıklama yapmamak gereklidir. Tabii ki burada çeviri hataları zinciri de olabilir. İran resmi makamlarının açıklamaları doğrudan tercüme edilip değerlendirilmesi doğru olur” dedi.

"GÜDÜMLÜ FÜZE OLASILIĞI DA DEĞERLENDİRİLMEDİR"

Düşen uçağın üç yaşında olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, “Bariz bir bakım hatası veya pilotaj sorunu yok ise emniyetsiz bir durum yaşanmaması beklenebilir. Uçağın düşme nedeni olarak atılan bir güdümlü füze olasılığı da değerlendirilmedir” dedi.

Uçağın düşüş anını gösteren videoda uçağın izlediği yörüngenin önemli ipuçları verdiğine dikkat çeken Uçuş Performans Mühendisi Can Erertem’e ise, uçakta görülen yanmanın motor yangını değil tamamen bir yakıt tankı yangını olduğunu belirtti.

Erertem şöyle konuştu:

“Her iki motorda da yangın çıkmış olsa dahi motorlardaki yangın tüpleri yangını söndürebilecek güce sahiptir. Ancak yangın kanatta bulunan yakıtın yandığı izlenimini vermektedir.”

Uçağın düşüş sırasında eğik atış yörüngesini izlediğine vurgu yapan Uçuş Performans Mühendisi Can Erertem, “Bu da kanat ve kuyruk dümenindeki kontrol yüzeylerinin kumanda almadığını ve motorların da itki oluşturamadığını gösteriyor. Uçak tamamen kontrol dışı bir düşüş halinde. Uçaktan ayrılan parçaların da olası bir kanat dağılmasına delil olabileceği değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna düşen uçak Tahran

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