Uzmanlardan uyarı, klima zatürreye sebep oluyor

Yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimalar, küresel ısınmanın etkisiyle artan sıcaklıklarda ev, iş yeri ve araçlarda daha uzun süre kullanılmaya başlandı. Ancak klimaların düşük sıcaklıklarda, uzun süre ve kontrolsüz kullanılması ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Klimaların bakımlarının yapılmadan kullanılması ise bu riski daha da artırıyor.

Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan uzun süre aşırı soğuk ve kuru havaya maruz kalan kişilerin vücut direncinin düştüğüne ve kolaylıkla üst solunum yolu hastalıklarına, hatta zatürreye kadar varan akciğer hastalıklarına yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

En sık görülen hastalıklar sinüzit ve bronşit

Sinüzit ve bronşitin klimaya bağlı olarak görülen en sık solunum yolu hastalıkları olduğunu söyleyen Dr. Gürkan, “Bronşitler daha çok akut bronşit olarak görülmektedir, bu bronşların ani gelişen iltihabıdır. Ayrıca klimaların üflediği havaya direkt maruz kalmak, yüzdeki sinir kılıfını etkileyerek yüz felcine, kas ağrılarına, kas tutulmalarına sebep olabilir. Sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde de göz dibi iltihabı ve beyin iltihabına yol açabilir” dedi.