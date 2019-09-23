Uzmanlardan velilere grip uyarısı

Okulların açılması ile birlikte çocukların kalabalık, kapalı ve havasız ortamlarda birlikte olduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Yurttaş, çocukları sonbahar mevsiminde gribal enfeksiyonlardan korumak için ebeveynlere uyarılarda bulundu. Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların, özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çeken Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Yurttaş, “Çocuklar yazın birbiriyle daha az görüşüyor. Daha çok açık ortamlarda sosyalleşiyor. Haliyle daha az hasta oluyorlar. Ancak okulların açılmasıyla durum değişiyor. Biliyorsunuz ki okulların açılması sonbahara, yani mevsimsel geçişlere denk geliyor. Tabii ki haliyle de hastalıklar da artıyor. Çocukların bağışıklık sistemi yetişkinlerinki gibi daha dirençli olmadığı için ve mikropları vücutları tanımadığı için hastalıklara yetişkinlerden daha yatkındır. Bu yüzden gribe ve soğuk algınlığına yakalanma oranları da daha yüksektir” açıklamasında bulundu.

"Kapalı ortam tetikliyor"

Okulların açılması ile birlikte çocukların kalabalık, kapalı ve havasız ortamlarda birlikte olduklarını söyleyen Dr. Yurttaş, “Yaz tatilinde sürekli açık alanlarda bulunan çocuklar, okulların açılmasıyla beraber daha kalabalık ve sık bir ortama giriyor. Birdenbire yirmi, otuz metrekare sınıflarda, otuz hatta elli öğrenci kendini yan yana buluyor. Küçük bir alana bu çocuklar sığmaya çalışıyor. Bununla birlikte hem solunumsal hem de elle temaslar başlıyor. Bu durum da okullarda hastalıkların sıklığını arttırıyor. Özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonlar çok fazla görülüyor. Bununla birlikte risk grubu altında olan çocuklarımız var. KOAH, akciğer, böbrek gibi kronik hastalığı olan çocuklarımızın grip aşısı olmasını öneriyorum” dedi.

"Kahvaltı çok önemli"

Beslenmenin çok önemli olduğuna değinen Yurttaş, “Çocukların mutlaka kahvaltı yapmaları gerekiyor. Kahvaltısız okula gitmesinler. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmeliler. Bununla birlikte C vitamini çok önemli. C vitamini içeren besinler bol bol tüketsinler ki bağışıklık sistemleri de güçlensin. Şunu da eklemek isterim. Açıkçası eczanelerde satılan bitkisel takviye ürünlerinin çok bir faydası yok. Takviye edici gıdalar olarak satılıyor. Bu takviyeler için aileler bir beklenti içinde olmasın” ifadelerine yer verdi.