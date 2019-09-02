Uzmanlardan “vitamin” uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, okul çağındaki çocuklarda vitamin eksikliği görülmesinin başarıyı olumsuz etkileyebileceğini belirterek, “Vitaminlerin öğrenme, anlama ve dikkat üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle çocukların vitamin seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir” dedi VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Turan Akyol, vitamin ve mineral eksikliklerinin çocukların öğrenme becerilerini etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Vitamin ve minerallerin bilişsel (kognitif) fonksiyonlar üzerinde etkileri olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını kaydeden Akyol, “Beyin sinir hücrelerinin enerji metabolizması ve hücresel iletişimi sağlayan maddelerin salınımı için vitamin ve mineraller gereklidir. Vücutta vitamin ve mineral eksikliği olduğu takdirde bilişsel fonksiyonlardan düşünme, algılama, hafıza, öğrenme ve dikkat alanları doğrudan olumsuz etkilenir. Okul çocuklarına vitamin ve mineral takviyesi yapıldığında sözel öğrenme ve hafıza gibi fonksiyonların geliştiğine dair bilimsel çalışmalar bulunmaktadır” dedi.

“Demir eksikliği davranışsal sorunlara yol açabilir”

Yeterli miktarda vitamin B12 ve folat seviyesinin sağlıklı bir beyin dokusu için gerekli olduğuna vurgu yapan Akyol, “D vitamininin sadece kemik gelişimi için gerekli olmadığı, antiinflamatuar etkisinin olduğu, DNA’yı mutasyonlara karşı koruduğu, otoimmuniteyi azalttığı, beyin dokusunda nöronların sağlıklı yaşaması ve fonksiyonlarını sürdürmesi için gerekli nörotik faktörleri artırdığı gösterilmiştir. Bunun dışında demir de merkezi sinir sisteminin fonksiyonu için gereklidir. Myelinin yapısında bulunmaktadır. Dopamin metabolizmasında da önemli olduğu sanılmaktadır. Nörotransmiter sistemdeki pek çok enzimin yapısında da bulunur. Bu nedenle demir eksikliğinde de çocuklarda bilişsel, motor ve davranışsal gelişim bozulmaktadır” diye konuştu.

“Tek tip beslenmeden uzak durun”

Vitaminlerin öğrenme, anlama ve dikkat üzerindeki etkileri göz önüne alındığında eksikliklerinin hızla düzeltilmesinin önem taşıdığını aktaran Akyol, “Çocukların yeterli mineral ve vitaminleri alacak şekilde beslenme çeşitliliğinin sağlanması, tek tip beslenmeden uzak durulması; kan vitamin değerlerinin kontrol edilerek düşüklüklerinin hızla tedavi edilmesi gerekmektedir. Çocuk bedeni çok hızlı yükselen bir bina inşaatı gibidir. Gerekli malzemeler olmazsa sağlam temelli binalar yapılamaz” şeklinde konuştu.

