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Uzmanlardan yarıyıl tatili uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 12:22 | Son Güncelleme

Okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala Dr.

Okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala Dr. Fevzi Özgönül tatilde çocukların beslenmesi ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuklarınızda kilo problemi varsa düzenli beslenme ve hareket zamanı. Okul zamanı düzenli beslenmediğine inandığınız çocuklarınızı şimdi kendi gözetiminizde sağlıklı besleyebilirsiniz" dedi.
"Öncelikle çocuklarınıza, sindirim sistemini harekete geçirebilmeleri için uyandıklarında çok güzel doyurucu bir kahvaltı verin" tavsiyesinde bulunan Dr. Fevzi Özgönül, "Kahvaltıda çok kolay sindirilebilecek yiyecekler yerine çocukların tercihine bağlı değişik alternatifler sunabilirsiniz. Yemeği bunlarla keyifli hale getirin. Okula gittiği için zamanı olmadığından hiç yiyemediği omlet ve çeşitlerini şimdi onlara yapın. Dilediği ve sevdiği peynir ve çeşitlerini sofranıza koyun. Besleyici bir ekmek seçin ama sakın kepekli olmasın. Tam tahıllı, çavdar veya köy ekmeği olabilir. Kepek bağırsaktan demir ve kalsiyum emilimini engellediği için çocuklar için uygun bir yiyecek değildir. Mevsimine uygun domates, salatalık, marul, kırmızıbiber ve maydanozu eksik etmeyin. Sofrada biraz da mevsim meyvesi olsun. Ona süt veya taze sıkılmış bir meyve suyu da ikram edin. Zeytin seviyorsa yemek için tam zamanı. Sofranıza çiğ badem, ceviz ve fındık ekleyin, istediğini istediği kadar yesin. İki öğün arasında 5 saat ara verin" diye konuştu.
Kahvaltısı bittikten sonra çocukların ev dışında hareket etmesini sağlamaya çalışmalarını öneren Dr. Fevzi Özgönül, "İki yemek arası vereceğiniz 5-6 saatlik ara, sindirim sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır. Sindirim sistemi ne kadar güçlenirse; yediğiniz gıdaları o kadar iyi parçalar ve içerdiği protein, yağ, vitaminler ve mineralleri o kadar iyi sindirir. Sonucunda bedeni de güçlenmiş olur. Böylece lüzumsuz acıkmalar ve ara atıştırmaların önüne geçilmiş olur.
Öğle yemeği vaktinde lütfen ona fast food tarzı yiyecekler yerine geleneksel Türk yemeklerinden vermeye çalışın. Çorba tercih edilecekse de mutlaka yemeğin üstüne içirin. Bu durum sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Her gün değişik yemekler tatmalarını sağlayın. Ekmek yerine daha çok yemek yemelerini öğütleyin.
Akşam yemeğinde hazmı kolay, pişmiş sebze yemeklerini tercih etmeliler. Yatarken mutlaka bir bardak süt içmelerini tavsiye ederim. Çocuklarınız böylelikle düzenli ve kaliteli beslenerek, bedenlerini güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

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