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Uzmanlardan zombi uyuşturucu uyarısı! Bu uyuşturucu deriyi çürütüyor

22.02.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu kullanımı çok riskli durumlara sebep oluyor. Uyuşturucunun zararlı etkilerinin uzun süreli kullanımda ortaya çıktığı düşünülse de birçok uyuşturucu ilk kullanımdan itibaren oldukça zararlı etkiler yaratıyor. Uzmanlar Amerika'da kullanımının giderek arttığı zombi uyuşturucunun etkilerine karşı uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlardan zombi uyuşturucu uyarısı! Bu uyuşturucu deriyi çürütüyor

Amerika'da görülme oranı giderek artan cesetlerin zombi gibi görünmesine yol açan bir uyuşturucunun tehlikeli etkileri paylaşıldı. "Tranq", "tranq uyuşturucu" ve "zombi uyuşturucu" olarak da bilinen Xylazine, yıkıcı etkileriyle kullanan kişinin derisini tam anlamıyla çürütebiliyor.

UYUŞTURUCUNUN NEDEN OLDUĞU ETKİLER

Xylazine , aşırı uyku hali ve solunum depresyonu gibi sedatif benzeri semptomlara ve ayrıca tekrar tekrar maruz kalındığında ciddileşebilen ve hızla yayılabilen ham yaralara neden olur. Eskar adı verilen ölü deriye dönüşebilen huysuz ülserasyonlar tedavi edilmediği takdirde ampütasyona neden olabilir.

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Hayvanlar veya insanlar için kontrollü bir madde olarak listelenmediğinden, "sakinlik" kafa karıştırıcı ve ürkütücü bir gri alana iner ve hastaneler bunu rutin toksikoloji taramalarıyla nadiren test eder. Geçen ay bir Philly kullanıcısı, opioid enjeksiyon bölgelerinin yakınında aniden ksilazin'e özgü yaralar geliştirdi .

39 yaşındaki Tracey McCann, New York Times'a “Sabahları kollarım ölmek üzere olduğu için ağlayarak uyanırdım” dedi. Şehir, 2021'den laboratuvarda test edilen uyuşturucu örneklerinin %90'ının, diğer yasa dışı maddelerle birleştiğinde aşırı doz riskini artırabilen ksilazin içerdiğini bildirdi. Ancak, ksilazin çekiciliğini veren, maddelerin ölümcül kombinasyonudur - fentanil gibi opioidin yüksekliği, "sakinlik" yardımıyla uzatılır.

Zombileştirici ilaca bağımlı olan madde kullanım bozukluğu olan kişiler, ortaya çıkan maddenin kafayı bulmanın getirdiği "her türlü neşeyi" öldürdüğüne inanıyor.

"BACAKLARIMDA VE AYAKLARIMDA DELİKLER VAR"

28 yaşındaki Sam, Sky News'e "Tranq temelde insanların bedenlerini zombileştiriyor" dedi . “Dokuz ay öncesine kadar hiç yaram olmadı. Şimdi bacaklarımda ve ayaklarımda delikler var.”

Endişe verici "sakinleşme" eğilimi, New York Şehri Sağlık Bakanlığı'nın 2021'de 2.668 New Yorklu'nun aşırı dozdan öldüğünü bildirmesiyle ortaya çıkıyor. Uzmanlar, xylazine'in devam eden uyuşturucu salgınını kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor.

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