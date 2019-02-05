Uzmanların Gözünden Venezuela: Neler Yaşanıyor? Kriz Derinleşir mi, Çözülür mü?

Venezuela’da iktidar ile muhalefet arasındaki siyasi kriz uluslararası boyutuyla gittikçe büyüyen bir sorun haline geliyor, ancak uzmanlar ekonomik yaptırımlar ya da askeri müdahale yerine sorunun diplomatik müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği görüşünde. Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro iktidarı ve kendini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet arasında yaşanan iktidar mücadelesi gittikçe çetrefilli hale geliyor. Ülkede hem Maduro hem de Guaido taraftarları sokaklarda eylem yaparken uluslararası kamuoyu da konuyla ilgili ikiye bölünmüş durumda. Türkiye ABD’nin karşısındaki Rusya ve Çin safında Maduro’ya desteğini açıkladı. Washington yönetimiyseVenezuela’ya askeri operasyon da dahil her seçeneğin masada olduğunu dile getiriyor. Venezuela krizini farklı boyutlarıyla Polis Akademisi öğretim üyesi Dr. Levent Yılmaz ve Selçuk Üniversitesi’nden Latin Amerika uzmanı Esra Akgemci, VOA Türkçe’ye yorumladı. Her iki uzman da Venezuela’ya “siyasi meşruiyet” gerekçesiyle dış müdahale yapılmasını uluslararası hukuka aykırı buluyor ve ülkede iç savaşı başlatacak hamlelerden kaçınılması gerektiğini savunuyor.

Yılmaz, Maduro’nun seçilmiş cumhurbaşkanı olmasıyla meşru olduğunu belirtirken; Akgemci ise, Maduro’nun Ulusal Meclis’in yerini alacak şekilde Kurucu Meclis oluşturma girişiminde bulunmasıyla ülkede meşruiyet sorunu ortaya çıktığını söylüyor. Akgemci, yine de Maduro’nun eğer ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlar yerine diplomatik adımlar atılırsa uzlaşma yoluna gideceği düşüncesinde. Venezuela eksenindeki uluslararası tartışmaya bakıldığında; Yılmaz, Türkiye’nin uluslararası hukuktan yana bir pozisyon aldığını, Birleşmiş Milletler’in (BM) de Maduro’yu desteklemesi gerektiğini ifade ediyor. Akgemci ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylem düzeyinde Maduro’ya destek verdiğini ve bunun Erdoğan’ın kendisini darbe mağduru olarak konumlandırmasından kaynaklandığını kaydediyor. Akademisyenler Levent Yılmaz ve Esra Akgemci, VOA Türkçe’nin Venezuela konusundaki sorularına şöyle yanıt verdiler: Venezuela’da şu anda neler oluyor, nasıl bir iktidar mücadelesi yaşanıyor? L. Yılmaz: ''Petrol zengini Venezuela’nın literatürde Hollanda Hastalığı adını verdiğimiz o tek ekonomik kaynağa bağlılığı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz ekonomik tablo toplumsal hayatı da negatif etkilemeye başladı. Venezuela’da 3 milyonu aşan göç hareketine, hastanelerde sargı bezi kalmamasına, enflasyon oranının yüzde 1.3 milyonlarla ifade edilmesine yol açtı. Maduro döneminde son altı yıldır ekonomideki sürekli küçülme de toplumsal rahatsızlık meydana getirmişti. Ama buna rağmen Venezuela’da yine de seçimler yapıldı. Trump yönetimi seçimlere yüzde 46’lık bir katılım olmasını eleştiriyor. Ama bütün bunlara rağmen bir seçim yapılmıştı ve bunun neticesinde Maduro seçilmişti. Ardından seçimde şaibe olduğu iddiaları ve Guaido’nun kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesi ve ABD ile diğer bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından tanınması söz konusu. Dolayısıyla ekonomi temelli başlayan toplumsal rahatsızlıklarla birlikte netice itibariyle siyasi krize dönüşmüş bir tabloylakarşı karşıyayız.''

E. Akgemci: ''Venezuela’daki kriz, Kurucu Meclis’in oluşturulmasıyla başladı. Maduro’nun meşruiyetinin sorgulanması ve muhalefet temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Guaido’nun bu yeni meclis yapısını tanımayarak kendisini başkan olarak ilan etmesi, bu Kurucu Meclis meselesinden kaynaklanıyor. Kurucu Meclis de aslında Maduro’nun fiilen yetkileri tek elde toplamasına dayanmıyor. Maduro anayasadaki yetkisini kullanarak yeni bir anayasa yapılması gerektiğini söyledi ve bunun için de Kurucu Meclis kurulmasını istediğini açıkladı. Venezuela’da Aralık 2015’teki parlamento seçimlerinin ardından Ulusal Meclis sağ muhalefetin eline geçmişti. Ulusal Meclis ile yüksek yargı arasında bazı milletvekillerinin yemininde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sıkıntı yaşanmıştı. Bunun üzerine Maduro, Kurucu Meclis’i gündeme getirdi ve aslında sağcıların elindeki meclisi feshetmeyi amaçladı. Çünkü muhalefet, Kurucu Meclis seçimlerini boykot etti ve öyle olunca da sadece Maduro yanlılarından oluşan bir Kurucu Meclis ortaya çıktı. Aslında Kurucu Meclis yeni bir anayasa yapmak amacında olmalıydı. Ama Maduro’nun öncülüğünde Kurucu Meclis, seçilmiş Ulusal Meclis’in önüne geçmeye çalıştı. İşte bu durum büyük bir krize yol açtı. Maduro’nun meşruiyetinin de sorgulanmasına neden oldu.''

Venezuela’daki meşruiyet tartışmasını uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl değerlendiriyorsunuz? L. Yılmaz: ''Seçimlere katılım oranı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Şimdi yüzde 46 eleştiriliyor ve bunun altında gerçekten haklı argümanlar olabilir. Ama mesela Trump'ın başkan seçildiği seçimlerde katılım oranı yüzde 50’ydi ve Clinton daha fazla oy almıştı. ABD’de bir boykot olmamasına rağmen katılım oranı yüzde 50’lerde kaldı. Yine ABD seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olduğuna yönelik iddialar oldu. Soruşturma açıldı, Trump yönetiminden bazı isimler sorgulandı. Eğer Venezuela’daki seçimleri meşruiyet zeminine oturtmaya çalışırsanız o zaman en az Venezuela gibi sorunlu bir ABD Başkanlık seçiminden bahsediyoruz. Pek çok Avrupa ülkesinde de seçimlere katılma oranı oldukça düşük. Öte yandan Avrupa’da Fransa, İtalya ve İngiltere gibi örneklerde yönetsel anlamdaki sorunlar olduğu görülüyor. Venezuela’da Guaido’ya destek verilmesini yönetsel sorunlar üzerinden kurguladığınızda da AB ülkelerinde yönetim değişikliği için meşruiyet zemini olduğu söylenebilecektir. Maduro’nun meşrutiyetinin sorgulanması uluslararası hukuk zemine pek oturmuyor.''