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Uzmanların uyardığı Türkoğlu'nda 27 bin binanın depreme dayanıklılığı incelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

UZMANLARIN depreme karşı uyardığı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depreme karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı.

Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- UZMANLARIN depreme karşı uyardığı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde depreme karşı alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, aralarında mimar ve mühendislerin de bulunduğu 8 kişilik bir teknik ekip oluşturduklarını belirterek, bu ekibin ilçedeki 27 bin 324 binayı depreme karşı tek tek inceleyeceğini söyledi.
Elazığ depremin ardından uzmanların depreme karşı dikkat çektiği illerin başında gelen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında bir toplantı yapıldı. Kamu Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Sorunlar ve depreme karşı alınabilecek tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Osman Okumuş, bir haftadır Kaymakam Gürbüz Saltaş ile depremle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.
OKUMUŞ: ÜZERİMİZE DÜŞEN NEYSE GEREKENİ YAPACAĞIZ
Okumuş, "Türkoğlu sağlık ovasının üzerine kurulmuş fay hattının da geçtiği ilçe. Burada ne kadar sağlam bina yaparsak yapalım zemin sağlıklı değil ama yeni Türkoğlu ilçesini kurabilmemiz için son 5 yıldır da belediye olarak mücadele veriyoruz. Yaklaşık 25 bin dönüm üzerinde yer alan Uzunsöğüt, Aydınkavak, Yeşilyöre ve Yenipınar bölgesinde imar çalışması yapıyoruz. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız. Belediyemizden özel bir ekiple tüm mahallelerimizdeki evleri inceleyerek ilk tedbir çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca depreme dayanıklı yapı stoğu tespiti için 8 personelimizi görevlendirdik. Mahalle mahalle, karış karış tespit yapıp yapı stoğumuza göre icraatlarımızı uygulayacağız" diye konuştu.
SALTAŞ: BİNALARIN BİR AN ÖNCE GÖZDEN GEÇİRİMESİ GEREKİYOR
Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş da deprem gerçeğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Kahramanmaraş ve Türkoğlu ilçemiz gerçekten fay hattı üzerinde olan bir yerleşim yerimiz bugüne kadar yapılan evlerin tekrar çok acil gözden geçirilmesi özellikle kamu binaları çocuklarımızın eğitim gördüğü yerler kamu lojmanlarımız, bunların bir an önce gözden geçirilmesi ve varsa sıkıntılı yerlerimiz yeniden yapmamız gerekiyor. Muhtarlarımızın önderliğinizde bu çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Eğer bir şey yapacaksak hep beraber yapacağız. Deprem hayatımızın bir gerçeği bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız okullarımızda mahallelerimizde mahalle bazlı bir deprem tatbikatı yapılacak vatandaşlarımızın toplanma alanları, deprem çantasına neler konulmalı bunlar hakkında bilgilendirme yapacağız."
27 BİN 324 YAPI STOĞU VAR
Kahramanmaraş merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 75 bin kişinin yaşadığı Türkoğlu ilçesi, 5'i merkezde olmak üzere 44 mahalleden oluşuyor. İlçede 433'ü kamu olmak üzere toplam 27 bin 324 yapı stoğu bulunuyor ve bunlardan 9 bin 305'i ilçe merkezinde yer alıyor.

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