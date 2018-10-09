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Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bilim insanları 'kış vajinasının' ardından şimdi de 'kış penisi' teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre 'kış penisi' olanların cinsel organı soğuk havadan daha çok etkileniyor.

Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

Kış aylarında penisiniz olduğundan daha küçük, ereksiyon oranınız daha az ve orgazm olma oranınız daha düşükse sizin de 'kış penisiniz' olabilir.

KIŞ PENİSİ OLANLARIN PENİS UZUNLUKLARI YÜZDE 50 DÜŞER

Seksolog Annabelle Knight, "Penisteki damarlar soğuk havalarda kendini daraltır. Kış penisi olanlarda bu aylarda penis uzunluğu yüzde 50, kalınlığı ise yüzde 20-30'lara düşebilir." diyor.

Knight ayrıca, "Vücudunuz kan akışınızı uzuvlarınıza doğru azaltır. Parmaklarınız, ayak parmaklarınız, penisiniz gibi... Mesela testisler de soğuk havalarda kendni sıcak tutmak için yukarı çekiir, vücuda daha yakın durur."

KIŞ PENİSİNİZ VARSA DOKUNUŞLARA KARŞI AZ HASSAS OLURSUNUZ

Öte yandan Knight, kış penisi olanların penislerinin kış aylarında dokunuşlara karşı daha az hassas olduğunu belirtiyor ve orgazma ulaşmanın daha zor olacağının üzerinde duruyor.

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