Uzmanlarından doğa tutkunlarına "hayat kurtaracak" öneriler

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Arama kurtarma uzmanları, doğa sporları yapanların kaybolmaları durumunda yerlerinin kolay tespit edilebilmesi için büyük, renkli yazılar, taşlardan şekiller, ateş ya da ışık yakmak gibi basit işaretler oluşturulması uyarısında bulundu. Uludağ'da 1 Aralık'tan bu yana tüm çabalara rağmen ulaşılamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın kaybolması, özellikle kış mevsiminde bu tür durumlarla karşılaşmamak için hangi önlemler alınması gerektiğini yeniden gündeme getirdi. Arama çalışmalarına katılan AKUT Arama Kurtarma Derneği Bursa Ekip Lideri Abdullah Nişancıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin herkesin kendine uygun doğa sporu bulmasına imkanlar sunan zengin bir coğrafya olduğunu söyledi. Türkiye'de pek çok doğa sporunun yeni gelişmekte olduğunu ve birçoğunun eğitimsiz yapıldığını belirten Nişancıoğlu, "Doğa sporu yapıyorsanız öncelikle yetkin kişi ve kurumlardan bu sporun eğitimi ile ilk yardım ve navigasyon eğitimi alınmalı. Bölge ve rota ile hava durumu hakkında bilgi edinilmeli. Unutulmaması gereken en önemli şey, toplam zamanın üçte biri gidişe, üçte ikisi de dönüşe ayırılmalı. Yapılan spora ve mevsime uygun kıyafetler giyilmeli." dedi.

Nişancıoğlu, spora başlamadan gerekli rota, lisans ve iletişim bilgileri ile muhtemel dönüş zamanının kolluk kuvvetlerine veya yetkililere verilmesi gerektiğini anlattı. Bir doğa sporcusunun sırt çantasında bulunması gerekenlere değinen Nişancıoğlu, şunları kaydetti: "Çantada mevsime uygun yedek kıyafetler ve yağmurluk ile küçük bir fener ve yedek pil olmalı. Varsa sürekli kullanılan ilaçlar, termal battaniyeli kişisel ilk yardım çantası, en az bir litre su, kış şartları için termosta sıcak su bulundurulmalı. Bisküvi veya çikolata gibi çabuk enerji verecek yiyecekler, GPS (küresel konum cihazı) veya pusula, not defteri, kalem pilli cep telefonu şarj aleti, düdük ve küçük bir çakı, çakmak, kibrit, magnezyum çubuğu ve benzeri ateş kaynağı, kamp ocağı, acil durumlarda aranacak telefon numaraları da çantada olmalı." - "Telefonun şarjı azsa..." Nişancıoğlu, havanın bozması durumunda hemen dönüşe geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek acil durumlarda sakin kalmanın ve durum değerlendirmesi yapmanın önemli olduğunu aktardı.

Kaybolma, havanın aniden kararması, iniş rotasını bulamama, kaza ve yaralanma durumunda öncelikle jandarma ve sağlık ekibinin aranmasını öneren Nişancıoğlu, şöyle devam etti: "İlk önce bulunulan yer, detaylı bir şekilde tarif edilmeli, biliniyorsa koordinat ya da rota bilgisi verilmeli. Ulaşılabilecek telefon numaraları ile telefonun şarj durumu bildirilmeli. Telefonun şarjı azsa irtibatı daha uzun süre sağlayabilmek için konuşma bittikten sonra telefonun kapatılacağı belirtilmeli. Bu durumda telefon 30 dakikada bir 3-4 dakikalığına açık tutulmalıdır. Telefonu kapattıktan sonra hemen barınabilecek bir yer bulunmalı. Yiyecek, içecek ve tüm malzemeler gözden geçirilip hepsini maksimum düzeyde kullanmak için plan yapılmalı. Yetkililerin sizi bulabilmeleri için büyük renkli yazılar, taşlardan şekiller, ateş ya da ışık yakmak gibi basit işaretler oluşturulmalı." Uludağ'ın, Türkiye'deki birçok dağa göre farklı olduğuna ve hava şartlarında ani değişiklikler olabildiğine dikkati çeken Nişancıoğlu, dikkatli bir şekilde yamaçlardaki yerleşim birimlerine ulaşılabileceğini belirtti.