HABER

Uzmanlarından sanal oyun uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de klinik işleten çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş ve tehlikeli hastalıklar uzmanı, klinik psikolog Dilek Taşkıran, online oyunlar ve zararlı sitelere karşı çocuklarını korumaları için ebeveynleri uyardı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de klinik işleten çocuk, ergen, yetişkin, ileri yaş ve tehlikeli hastalıklar uzmanı, klinik psikolog Dilek Taşkıran, online oyunlar ve zararlı sitelere karşı çocuklarını korumaları için ebeveynleri uyardı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Buket Ünal da velilerden çocuklarının girdikleri siteleri kontrol etmelerini istedi. Psikolog Dilek Taşkıran, Türkiye'de teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili birçok ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde yatılı servislerin bulunduğu belirterek, "Anne ve babalar, çocukları sussun diyerek ellerine telefon ya da tablet bilgisayar veriyor. Aslında bunlar tehlikenin birinci habercisidir. Teknoloji doğru kullanıldığı zaman hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Çocuklar daha çok bunları oyun oynamak için kullanıyor. Dünyada birçok evladımız 'Mavi Balina isimli oyun nedeniyle canlarına kıydı. Oyunu iyice araştırdım. İlk 20 bölümde çok masum başlıyor. 'Odanı topla', 'Annenin babanın sözünü tut', 'Bugün yemeğini yedin mi' komutları veriliyor. Aileler çocuklarında ciddi düzelme görüyor. Sonrasında ise 'Bugün yastığını keseceksin', 'Öğretmenine bağıracaksın', 'Sınıfındaki arkadaşına kötü davranacaksın', 'Balkondan bir şeyi yere atacaksın' gibi bir sürü tehlikeli komutlar verilmeye başlanıyor. Bölümler çok ilerledikçe 'Ya balkondan atlarsın, ya da ben seni atarım' şeklinde komutlar verilmeye başlanılıyor" dedi. 'MOMO'YU OYNAYAN ÇOCUK ALTINI ISLATIYOR' Taşkıran, çocukların yanında oturarak hangi siteye girdiklerinin takip edilmesi gerektiğine dikkati çekip, "Şarkı dinleyebilirler ya da güzel çizgi film kanallarını izleyebilirler. Akıllı cep telefonları yavrularımıza en erken 16 yaşında verilmelidir. Erken yaşta bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Cinsel içerikli yayınlar izlenebiliyor. Cinsel eğilimlerini farklı yönlere çekebiliyorlar. Erkek çocuğu bir kıza yapamayacağı şeyleri, erkek arkadaşlarına karşı yapabiliyor. Bu tür vakaları çok görüyoruz. Bazı aileler, 'Momo' oynayan çocukları kliniğime getiriyor. Genellikle 'Altını ıslatıyorlar ya da odasında uyuyamıyorlar' şikayeti oluyor. Anne ve babalar çocuklarının korku yaşadıklarını söylüyor. Korkusunu sorduğumuzda anlatamıyor. Yüzü olmadığını ifade ediyorlar. Bu durum karşısında çizim yapmalarını istiyorum. Ortaya çıkan resmi sorduğumda tablette ya da televizyonda gördüğünü söylüyor. Çocuğumuza tabletten bir şarkı açtığımız zaman hemen yanında yanıp sönen parlayan uyarılar çıkıyor. Çocuk ister istemez bunun ne olduğunu merak ediyor. Tıklanıldığı zaman 5 yaşındaki bir çocuk, görmemesi gereken bir şeylerle karşılaşıyor. Taciz ve tecavüzlerin bu kadar artmasının bir nedeni teknolojinin yanlış kullanılmasıdır" diye konuştu. 'ÇOCUKLARIN HANGİ SİTELERE GİRDİKLERİNİ TAKİP EDİN' Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'nde görevli olan ve proje koordinatörlüğü yapan Buket Ünal da ailelere şu uyarılarda bulundu: "Davranış değişikliklerinin farkında olmalılar. Yanında oldukları ya da olmadıkları zaman hangi siteye girdiklerini takip etmeliler. Bu oyunları oynayan çocuklarımızın rüyalarında ve davranışlarında değişiklik görülebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yıl boyunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerimizin velilerine 'davranış bozuklukları' konusunda seminerler verdik. Velilerimize alacakları önlemleri tüm detaylarıyla anlattık. Seminerlerimizi il genelinde daha da yaygınlaştıracağız."

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Uçurtmalar elinde özgürleşiyorUçurtmalar elinde özgürleşiyor
İşsiz şampiyonun engelsiz dayanışmasıİşsiz şampiyonun engelsiz dayanışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Kurşun yağdırıp ağır yaraladığı eşine bunu yapmaya kalktı!

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in düğününden ilk görüntüler

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

Lunaparkta tırtıl koptu: 4 yaralı

Lunaparkta felaket! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.