"Uzmanlık ve bilgi aktarımı Türkiye'den AB'ye olacak"

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Yarın Kilyos'ta biyorafineri projesini ziyaret edeceğiz. Bu ilk defa negatif karbon etkisine sahip olacak bir proje. Bu sefer uzmanlık ve bilgi aktarımı ters tarafa olacak yani Türkiye'den AB'ye doğru işlediği projelerden bir tanesi bu." dedi. Sivil Düşün AB Programı işbirliğinde, AB İklim Diplomasisi Haftası ve AB Sahil Temizleme Kampanyası kapsamında "Sivil Düşün Yuvarlak Masa Toplantısı"nda Berger, bir iyi haber bir de kötü haberi olduğunu anlattı. Berger, "Kötü haber, AB'de her sene 400 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu hem hava kirliliğiyle ilgili hem de beraberinde suda ve toprakta bulunan plastikle ilgili. Çok kötü olmayan bir haber ise yaklaşık 45 yıl önce Viyana'da bir teknoloji toplantısına katılmıştım. O toplantıda gelecek öngörüsüyle ilgili, bilim insanları bize 'elektriksiz kalacaksınız, enerji kaynakları gelecekte bitecek' diyorlardı. Bunun için öngördükleri tahmin de 2000 yılı idi. Hala buradayız ve yaşıyoruz. İyi haberse sizlersiniz. Çünkü, sizler eyleme geçip çevrede yaşadığımız sorunlarla ile ilgili konuşup tartışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması'na değinen Berger, bu hedefler arasında gaz emisyonunun 2050 yılında 0'a ulaştırılması olduğunu vurguladı. Berger, 2050 yılının çok uzakmış gibi gözüktüğünü ancak çok yakın olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Yeni Komisyon Başkanı olarak, 1 Kasım'dan itibaren başka bir liderin görevi devralacağını belirten Berger, yeni komisyon başkanının çevrenin ve iklim değişikliğinin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söylediğini aktardı. Yeni komisyon başkanının bu konuyu "Yeşil Anlaşma" olarak nitelendirdiğini ve bu hedeflere zamanında ulaşılabilmesi için de sorumlu ilk başkan yardımcısını göreve atadığını söyledi. - "Plan, öncelikle teknolojik çözümleri uygulamaya sokmak" İklim ve çevre konusunda çok kapsamlı bir strateji belirlendiğini aktaran Berger, şunları söyledi: "Bu kapsamlı strateji pek çok sektörü de bünyesinde bulunduracak. Çevresel sorunların odağında bulunan enerji bunlardan ilki olacak, ikincisi ise ulaştırma. Ayrıca sanayi ve tarım da var tabii. Bunun ölçülebilir hedefi 2050 yılı itibarıyla gaz emisyonunun sıfırlanması. Buna yönelik plan, tabii ki öncelikle teknolojik çözümleri uygulamaya sokmak. İkincisi vatandaşları bu konuda güçlendirmek. Üçüncüsü, beraberinde politika, kaynaklar ve finansman sektörlerini bir araya getirerek iklim değişikliği anlamındaki hedeflerine ulaşmamızın mümkün olmasını sağlamak. Bu hedefler gerçekleştirilirken sosyal boyutun da önemli olduğunu kaydeden Berger, "Bunu AB için yapmak istiyoruz ama beraberinde en iyi uygulamaları ve teknolojiyi, bu alanda kullanılan çözümleri ihraç etmek de istiyoruz."