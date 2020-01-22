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  4. UZMAR İklim Aksiyon Takımı, Kuzey Kutbu'ndan yurda döndü

UZMAR İklim Aksiyon Takımı, Kuzey Kutbu'ndan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Takım üyesi Engin Hınçer: - "Amacımız, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine birazcık da olsun dikkat çekmekti. Neler yapabiliriz, oradaki iklim şartları neler onları gözlemledik. Doğal yaşamı gözlemledik"

İSTANBUL (AA) - UZMAR act. (İklim Aksiyon Takımı), Kuzey Kutbu'ndaki çalışmalarının ardından yurda döndü.

Takım, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na Kopenhag aktarmalı geldi.

Engin Hınçer, dış hatlar geliş katında, takım adına, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İklim Aksiyon Takımı olarak Türkiye'yi temsil etmek adına Grönland'da, Kuzey Kutbu'nda bazı ilkleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hınçer, "Amacımız küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine birazcık da olsun dikkat çekmekti. Neler yapabiliriz, oradaki iklim şartları neler onları gözlemledik. Doğal yaşamı gözlemledik." diye konuştu.

Bölgedeki yerel insanlarla görüştüklerini ve röportajlar yaptıklarını dile getiren Hınçer, "Çok fazla video ve fotoğraf çektik. Tabii ki bu bir ekspedisyondu. Bu ekspedisyonun içerisinde ilk olarak Grönland'ın en kuzeyinde bulunan ve son şehri olan 78 derece meridyeninde bulunan şehre giden ilk Türk ekip olduk.'' ifadesini kullandı.

Hınçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Orada buzul vadisini kızaklarla geçen ilk Türk ekip olma şansını yakaladık. Kuzeyde eksi 40'ları gördük, biraz daha güneye indiğimizde eksi 30'ları gördüğümüz zamanlar oldu. Buzul dalışı yapan ilk Türk ekip olduk. Kuzeyde donmuş buz dağlarının arasında vadi geçişi yaptık ve buz dağlarının üzerine tırmanış yapan ilk Türk ekip olduk. Gözlemler yaptık. Bunları da belgeledik. İnsanlarla paylaşacağız. Umarız UZMAR İklim Aksiyon Takımı olarak bir faydamız olur.''

Hınçer, ilerleyen tarihlerde, günlerdir yangınla mücadele eden Avustralya'ya da gideceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
çevre Engin Hınçer Kuzey Kutbu

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