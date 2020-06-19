Üzücü karar: Cyberpunk 2077 tekrar ertelendi!

Cyberpunk 2077 birçok oyun severin merakla beklediği, Keanu Reeves'ı görmek için sabırsızlandığı bir oyun. Oyunun yapımcısı CD Project Red'de bunun farkında ve bu yüzden çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Ancak koronavirüs nedeniyle oyun sektörünün yavaşlaması hatta ve hatta durma noktasına gelmesi, birçok oyun yapımcısını vurduğu gibi CD Project Red'i dolayısıyla Cyberpunk 2077'yi de vurdu. Herkes oyunun koronavirüs sonrası çizilecek kaderinin nasıl olacağını merak ederken, Cyberpunk 2077 Twitter hesabı tabiri caizse zehirli oku fırlattı.

CYBERPUNK 2077 İKİNCİ DEFA ERTELENDİ

Cyberpunk 2077 Twitter hesabı, yaptığı bir paylaşım ile oyunun ertelendiğini duyurdu. Açıklamaya göre oyun 17 Eylül'de değil, 19 Kasım 2020'de piyasaya sürülecek. Açıklamada imzası bulunan kurucu ortak Marcin Iwinski ve stüdyo müdürü Adam Badowski, hazır olmayan bir şeyi piyasaya süremeyeceklerini belirterek, oyunun içerik ve özelliklerinin tamamlandığını ancak var olan hataların düzeltilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020

'İSTEKLİ AMA GERGİNİZ'

Oyunun bu hafta içinde eleştirmenler tarafından oynanmaya başladığını ifade eden ikili, dünyanın dört bir yanından eleştirmenlerin oyun için tepkilerini ve görüşlerini duymakta istekli ancak biraz da gergin olduklarını vurguladı. Yetkililer oyunculardan özür dileyerek ve onlara teşekkür ederek açıklamalarını sonlandırdı.

