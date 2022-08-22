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Üzülmeyin çözümü basit! Saç kıranı geçirmek için…

22.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça önem taşıyor. Saçta bazen istenmeyen durumlar ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesi, saç kıran yaşayan kişiler bu durumlardan rahatsız olabiliyor. Saç kıranın iyileşmesi için doğru tedaviyi uygulamak çok önemlidir. Saç kıran neden olur? Saç kırana ne iyi gelir?

Üzülmeyin çözümü basit! Saç kıranı geçirmek için…

Saç kıran hastalığı saç, kaş, kirpik veya sakalda bulunan tüylerin kısa bir süre içerisinde bölgesel olarak dökülmesidir. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. Saç kıran gençlerde daha fazla görülmektedir. Kadınlara oranla erkeklerde daha çok görülür.

SAÇ KIRAN NEDEN OLUR?

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Saç kıranın neden kaynaklandığı tam olarak bilinmemektedir. Fakat otoimmün nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Otoimmün hastalıklar, vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Sonuç olarak da bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır. Saçkıranda da bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar. Yapılan araştırmalara göre saçkıranın genetik faktörlerle de ilişkili olduğu görülmektedir. Saçkıran olan bir ebeveynin çocuğunda bu rahatsızlığın görülme riski normal popülasyondan yaklaşık 3 ila 6 kat daha fazladır.

SAÇ KIRANA İYİ GELEN TARİF

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Saç kıran olan bölgeyi ılık su ile temizleyin. Sarımsak yağını saç kıran olan bölgenin üzerine sürün. Onun üzerine çörek otu yağını sürün. Günde iki defa bu uygulamayı tekrarlayın. Haftada 3 defa uygulayın.

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