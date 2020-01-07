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  4. Üzüm asması kış ortasına meyve verdi

Üzüm asması kış ortasına meyve verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Ordu’da Ocak ayında meyve veren üzüm asması şaşırttı.Ordu’nun özellikle sahil kesimlerinde görülen yazdan kalma güneşli hava şartları, bazı meyve ağaçlarının filizlenmesini neden oldu.

Ordu’da Ocak ayında meyve veren üzüm asması şaşırttı.
Ordu’nun özellikle sahil kesimlerinde görülen yazdan kalma güneşli hava şartları, bazı meyve ağaçlarının filizlenmesini neden oldu. Ünye ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bir çiftçiye ait üzüm asmalarının meyve vermesi şaşkınlığa yol açtı. Yaz meyvesi olarak bilinen ve kış aylarında yaprak döken asmada üzüm salkımlarını görenler, bu tür olayların iklim değişikliklerinden olabileceğini söyledi.
Fındık bahçesinde çalıştığı esnada üzüm asmalarının ve bazı tahnal ağaçlarının meyve verdiğini söyleyen çiftçi İsa Kuşcu, “Galiba ağaçlar sıcak havadan dolayı şaşırıyor. Bu gayet normal bir olay çünkü kış mevsimini yaşayamadık. Asmada üzüm görünce çok şaşırdım. Üzüm normal şartlarda yaz aylarına yetişen bir meyve. Tadına da baktık ama daha tam olgunlaşmamıştı” dedi.

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