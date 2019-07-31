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Üzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde, üzüm bağında çıkan yangın korkuttu.

Üzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde, üzüm bağında çıkan yangın korkuttu. Belediyenin itfaiye aracının olmaması nedeniyle yangına, askerler su tankeriyle müdahele etti.
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesinin eski Belediye Başkanı Akif Kaya'ya ait evinin önündeki üzüm bağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Belediyenin itfaiye aracı olmadığı için, bu kez askeri birlikten yardım istendi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen askerler, su tankerinyardımıyla, üzüm bağındaki yangını söndürdü. Bağın büyük bir kısmı yanarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Üzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdüÜzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdüÜzüm bağındaki yangını askerler su tankeriyle söndürdü

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