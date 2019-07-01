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Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu.

Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu. Çiftçinin traktörüne takılan top mermisi jandarma tarafından imha edilecek.
Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait üzüm bağını süren M.İ., traktörüne metal bir parçanın takıldığını fark etti. Metal parçayı bulunduğu yerden çıkaran M.İ., parçanın top mermisi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler daha sonra eski top mermisi olduğu değerlendirilen parçayı özenle aldı. Eski top mermisinin jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edileceği öğrenildi.

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