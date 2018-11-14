Üzüm bağları arasındaki 1800 yıllık bazilika keşfedilmeyi bekliyor

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yer alan, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık bazilikanın turizme kazandırılması için çağrı yapıldı. Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Mustafa Uçar, Anadolu'nun ilk bazilikalarından Sardes Antik Kenti'ndeki Sardes Bazilikası'nda, bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Salihli ilçesinde yer alan, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık bazilikanın (büyük kiliselere verilen isim) turizme kazandırılması için çağrı yapıldı. Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı Mustafa Uçar, Anadolu'nun ilk bazilikalarından Sardes Antik Kenti'ndeki Sardes Bazilikası'nda, bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Yukarı Sart Mahallesi Bedesten Mevkisi'nde üzüm bağlarının arasında kalan eşsiz yapının, yapılacak çalışmayla turizme açılması gerektiğini kaydeden Uçar, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'in birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

'HERHANGİ BİR KAZI VE RESTORASYON YAPILMADI'

Yapının Anadolu'da inşa edilen ilk bazilikalardan biri olduğunu belirten ve yapısı hakkında bilgi veren Uçar, şunları söyledi: "Genellikle doğu-batı yönünde inşa edilen bazilikaların doğu kısmında bizim günümüzde mihrap dediğimiz bir apsis bulunur. Bu bölümde krallar ya da mahkeme heyeti oturur. Filmlerden de hatırlanacağı gibi krallar gelen elçileri burada kabul eder. Mahkeme kurulduğunda sütunların arkasında kalan bölümlerde halk mahkemeyi izler. Sardes Antik Kenti'nde inşa edilen bazilikanın yapım tarihi milattan sonra 200'lü yıllara dayanmaktadır. 65 metre uzunluğunda 35 metre genişliğindedir. Anadolu'da inşa edilen ilk bazilikalardan biri olan Sardes Bazilikası'nda bugüne kadar herhangi bir kazı ve restorasyon yapılmadı. Bazilika kesinlikle keşfedilmeyi bekliyor. Yan duvarları yıkılmış halde olan bazilikanın şuanda 5 kolonu mevcut. Restorasyonu biraz zor ama yeniden kazılıp bu bölgenin tam anlamıyla ortaya çıkartılması gerekiyor. Zeminin mermer veya mozaik döşeli olma olasılığı da çok güçlü."