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Üzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye  ilçesinde, 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, motosiklet ve av tüfekleri ile 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Üzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbeti

Kadir ÇELİK/ İSLAHIYE(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 50 bin dekar alandaki üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 bekçi, motosiklet ve av tüfekleri ile 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
İlçede, Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümlerin hasadına başlandı. Bu yıl 43 bin ton rekoltenin beklendiği bağlarda ise hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuluyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 8 kişilik motosikletli ekip, tüfeklerle bahçelerde hırsızlara karşı 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Bekçiler bağların olduğu bölgelerde motosikletler ile devriye atarken, yaya olarak da bağlarda üzüm çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor.
Birlik Başkanı Cemal Yıldırım, hasat dönemi ile birlikte bağlarda yaşanan hırsızlıkları önlemek amacı ile motorize ekip kurduklarını söyledi. Bekçilerin bağ sahiplerinden gelen ihbarları değerlendirerek bölgeye gittiğini söyleyen Yıldırım, "Bekçiler her ihbarı anında değerlendirip müdahale ediyor. Gece ve gündüz bekçilerimiz üzüm bahçelerinde devriye yapıyor. Çiftçilerimizin alın teri döküp, aylarca emek vererek ürettiği, çoluk, çocuklarının rızkı olan sofralık üzümü hırsızlara kaptırmamak için elimizden gelen yapıyoruz. Bekçilerimiz hırsızları engellerken, jandarmaya da yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunuyor. Eylül ayında son bulan hasat dönemi boyunca bekçilerimiz görevlerini yürütüyor" dedi.
Bekçiler sayesinde her sene yaşanan hırsızlık olaylarını bu yıl yaşamadıklarını belirten bağ sahibi Murat Kayatürk ise, "Bekçilerimiz sayesinde evimde rahatlıkla oturuyoruz. Daha önceki yıllarda sık sık hırsızlık olaylarıyla karşılaşabiliyorduk. Bu yıl şu ana kadar böyle bir olayımız olmadı. 7 gün 24 saat görev yapan bekçi arkadaşlara teşekkür ederim" dedi.

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Üzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbetiÜzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbetiÜzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbetiÜzüm bağlarında motosiklet ve tüfekli hırsız nöbeti

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