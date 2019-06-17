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Üzüm bağlarını dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının zarar gördüğü belirtildi.  Sarıgöl'de, dün akşam saatlerinde yağan doluda; Ahmetağa, Çanakçı ve Bağlıca mahallelerindeki bağlar zarar gördü.

Üzüm bağlarını dolu vurdu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağlarının zarar gördüğü belirtildi.
Sarıgöl'de, dün akşam saatlerinde yağan doluda; Ahmetağa, Çanakçı ve Bağlıca mahallelerindeki bağlar zarar gördü. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bugün bağları gezip, üreticilerle bir araya geldi. Dolunun, üzüm bağlarında tahminen 2 bin dekarlık alanda zarara yol açtığını belirten Ülgen, "Dün akşam saatlerinde başlayan fırtına ile birlikte şiddetli yağmur ve dolu bağlara zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar belirleme çalışmalarına başladı. Zarar gören çiftlerimize 'geçmiş olsun' diyorum" diye konuştu.

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Üzüm bağlarını dolu vurduÜzüm bağlarını dolu vurduÜzüm bağlarını dolu vurdu

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