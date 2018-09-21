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Üzüm hırsızları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarlaya kurutulmaya bırakılan 2 bin 125 kilo üzümü çalan 2 kişi, çuvallar içinde kamyonete yüklerken yakalandı.  Sarıbey Mahallesi'ndeki H.S.'ye (42) ait tarlada kurutulmaya bırakılan üzümler, A.G.

Üzüm hırsızları suçüstü yakalandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarlaya kurutulmaya bırakılan 2 bin 125 kilo üzümü çalan 2 kişi, çuvallar içinde kamyonete yüklerken yakalandı.
Sarıbey Mahallesi'ndeki H.S.'ye (42) ait tarlada kurutulmaya bırakılan üzümler, A.G. (40) ve O.K. (63) tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri 85 çuval içindeki 2 bin 125 kilo üzümü 2 kamyonete yüklerken yakaladı. İkilinin üzerlerinde yapılan aramalarda; tabanca, av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G. ile O.K., jandarma karakoluna götürüldü. Çalıntı ürün ise H.S.'ye teslim edildi.

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Üzüm hırsızları suçüstü yakalandıÜzüm hırsızları suçüstü yakalandıÜzüm hırsızları suçüstü yakalandı

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