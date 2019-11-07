HABER

Üzüm pekmezli turşu ilgi görüyor - (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yöresel ev yemekleri yapan restoran işletmecisi Zeynep Kasap'ın limon veya sirke yerine üzüm pekmezi ile yaptığı turşu ilgi görüyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yöresel ev yemekleri yapan restoran işletmecisi Zeynep Kasap'ın limon veya sirke yerine üzüm pekmezi ile yaptığı turşu ilgi görüyor. Diyetisyen Orhan Okşar ise kış aylarının vazgeçilmezi olan turşunun metabolizmayı hızlandırarak vücuda birçok yararlı etki bıraktığını söyledi.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu yapımı kış mevsiminin gelmesi ile birlikte arttı. Domates, biber, salatalık, havuç, lahana gibi birçok sebze ve meyvenin iri doğranarak bir araya getirilmesi ile oluşturulan turşunun yapımında ise Malatyalı işletmeci Zeynep Kasap farklı bir yöntem kullandı. Genelde limon veya sirke kullanıldığı bilinen turşuyu üzüm pekmezi ile yapan Kasap, kendi restoranında bu turşuyu ikram ediyor.

KASAP: TURŞUYU ÜZÜM PEKMEZİ VE ÜZÜM SİRKESİYLE YAPIYORUZ

Zeynep Kasap, turşunun çeşitli meyveler ve sebzelerle yapıldığını kaydederek, şunu söyledi:

"Her şeyden turşu yapılabiliyor ama normal ev turşusu biz hanımların yaptığı, yeşil biber, domates, havuç, lahana karışık turşu yapıyoruz evlerimizde. Bende ev yemekleri gibi yöresel yemekler olduğu için biz de karışık turşu yapıyoruz sürekli. Misafirlerimize veriyoruz bitene kadar. Doğal olsun diye biz kendimiz yapıyoruz. Ben kullanmıyorum hazır turşu. Bitince salataya dönüyorum tekrar. Kışın turşu vermeye başlıyorum. Çünkü turşu yazın çabuk bozulur sıcaklarda. Onun için havalar soğumaya başladığında son doğal ve organik sebzeler ve meyvelerden yapılır. Bitince de tekrardan seneye sonbaharı bekleriz. Yaz turşuları da var tabi yapılan ama biz yapmıyoruz. Yaz meyvelerinden de yapılan yaz turşuları da var. Turşu yapımı yöre yöre değişir. Malatya'da da çeşit çeşit yapılır. Kimi limon tuzu koyar. Biz turşuyu üzüm pekmezi ve üzüm sirkesiyle yapıyoruz, içerisine tuz ve sarımsak koyuyorum başka hiçbir şey koymuyorum. Müşterilerimiz de çok lezzetli buluyorlar içerisinde üzüm pekmezi ve sirkesi olunca. Tabi bu biraz tatlımsı mayhoş oluyor. Ekşi bir şey koymuyorum, üzüm pekmezi kendisini mayalıyor ve ekşitiyor. Herkes turşusunu evinde yapabilir. Turşu çok aşırı zor yapılmıyor. Emeği var ama zor bir şey değil. Bilinmeyecek yapılmayacak bir şey değil. Üzüm pekmezinin kullanmamın sebebi de antioksidan olup, faydalı olabilmesi. Katkı maddesi kullanmıyorum onun için. Misafirlerimiz de pekmezli turşuya ilgi gösteriyor."

DİYETİSYEN OKŞAR: TURŞUNUN BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTA

Diyetisyen Orhan Okşar ise turşunun birçok faydasının olduğunu kaydederek, "Turşunun içerisinde bulunan sirkeden kaynaklı asidik asit vücutta yağ depolanmasını birazcık daha azaltır. Turşu tüketimi metabolizmayı hızlandırır, zayıflamaya bir nebze de olsa yardımcı olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini yükseltmeye yardımcı olan ürünlerden bir tanesidir. Çünkü florada da bakteri sayısı artıran fermante ürün olduğundan kaynaklı turşu tüketimi bağışıklığın biraz daha sağlam olmasına güçlü bir beden anlamına gelebilir. Aynı zaman antioksidan içeriği yüksek olduğu için soğuk algınlıklarında kullanılabilir. Turşu birçok meyve ve sebzeden yapılabiliyor. Kış aylarında sonbahar aylarında tüketilen bir ürün olmasıyla birlikte birçok besin içerebilir. İçerisinde besinler bunun antioksidan içeriğini birazcık daha yükseltir. İçerisinde bulunan meyveler sebzeler ne kadar artarsa bizim için o kadar antioksidan miktarı fazla olabilir" diye konuştu.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtıErik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı
Hırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallarHırsızlık şüphelisi: Çek bu video Maraş'ı sallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolları denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.